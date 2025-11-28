«Τι κάνει τα λεφτά από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια το Βέλγιο;» – Τι υποστηρίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες

Eξοργισμένες χώρες της ΕΕ, αυξάνουν την πίεση προς το Βέλγιο να αποδεσμεύσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Μπαρτ Ντε Βέβερ ότι δεν αποκαλύπτει πλήρως τι κάνει με τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει συμφωνία των 27 χωρών της ΕΕ για την αποστολή των ρωσικών κεφαλαίων για αποζημιώσεις στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια διάσωσης της ουκρανικής οικονομίας.

Η υποστήριξη του Βελγίου στο σχέδιο είναι κρίσιμη, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που η ΕΕ ελπίζει να χρησιμοποιήσει κατέχονται από το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Βελγίου αντιστέκεται, υποστηρίζοντας ότι η χώρα ενδέχεται να βρεθεί σε δύσκολη θέση έναντι της Ρωσίας

Ο ίδιος δήλωσε ότι το σχέδιο της ΕΕ πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Εκμεταλλεύεται τα έσοδα;

Εντωμεταξύ πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες, σύμφωνα με το Politico, που ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους ούτε οι χώρες τους, κατήγγειλαν ότι το Βέλγιο εκμεταλλεύεται τα έσοδα από τους φόρους που εισπράττει από τις ρωσικές καταθέσεις. Όπως τόνισαν, η χώρα παραβιάζει τη διεθνώς αποδεκτή υποχρέωση που ανέλαβε πέρυσι, να δημοσιοποιήσει πώς διαχειρίζεται τα έσοδα από τους φόρους που εισπράττει από τα παγωμένα κεφάλαια, τα οποία θα έπρεπε να διατεθούν στην Ουκρανία.

Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι τα χρήματα εξακολουθούν να ενσωματώνονται στον εθνικό προϋπολογισμό του Βελγίου, καθιστώντας αδύνατο να προσδιοριστεί εάν οι Βρυξέλλες τηρούν πλήρως τις δεσμεύσεις τους έναντι του Κιέβου.

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη συμπεριφορά κωλυσιεργείας, αναρωτιέται κανείς αν έχει γίνει κατανοητό ότι εδώ διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ στο POLITICO.

Αμφιβολίες

«Και με βάση τα στοιχεία, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αν το Βέλγιο τηρεί την υπόσχεσή του να παραδώσει τα έκτακτα φορολογικά έσοδα στην Ουκρανία».

Τα χρήματα είναι δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά οι διπλωμάτες που αμφισβητούν τα στοιχεία χρησιμοποιούν πηγές, όπως το Kiel Institute, το οποίο υπολογίζει τη συνολική οικονομική υποχρέωση του Βελγίου προς την Ουκρανία σε 3,44 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη του πολέμου έως τις 31 Αυγούστου 2025. Ο φόρος από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθε σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο το 2024.

Δεδομένου ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται από τη Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, η βελγική κυβέρνηση επιβάλλει εταιρικό φόρο 25% επί των κερδών που προκύπτουν από τους τόκους.

Η βελγική κυβέρνηση απέρριψε την κριτική των διπλωματών, λέγοντας ότι όλοι οι φόροι που εισπράχθηκαν προορίζονταν» για το Κίεβο. Δεν απάντησε άμεσα σε ερώτηση σχετικά με το εάν είχαν ήδη καταβληθεί όλοι.

Έπρεπε να είχε λυθεί από πέρσι

Μέρος της αγανάκτησης των Ευρωπαίων, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το πρόβλημα της έλλειψης διαφάνειας έπρεπε να είχε επιλυθεί ήδη από πέρυσι.

Το 2024, αρκετές δυτικές χώρες κατηγόρησαν τη βελγική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιούσε μέρος των φορολογικών εσόδων από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει δημοσιονομικές ανάγκες.

Σε απάντηση, η προηγούμενη βελγική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα εν λόγω έσοδα σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό της ΕΕ και της G7 για την Ουκρανία.

Ωστόσο, δεν τήρησε ποτέ αυτή την υπόσχεση. Όταν ρωτήθηκε «γιατί», η βελγική κυβέρνηση δεν απάντησε.

Έτερος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ που επέκρινε τη έδωσε μια εξήγηση.

«Τα φορολογικά έσοδα ήταν ήδη μέρος του εγχώριου προϋπολογισμού τους και δεν ήθελαν να τα παραχωρήσουν», δήλωσε.