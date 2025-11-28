Το-άλμα-της-«Καρούλιας»-από-τη-διανομή-στην-παραγωγή

Δεν μετακινούνται μόνο οι καταναλωτές από ένα προϊόν σε ένα άλλο ή από μια κατηγορία σε μια άλλη. Αυτή τη μετάβαση κάνουν και εταιρείες. Και όχι μόνο σε προϊόντα και κατηγορίες.

Παραδείγματος χάριν η ΒΣ Καρούλιας μια από τις παραδοσιακές εταιρείες του κλάδου διανομής αλκοολούχων ποτών και κρασιού τα τελευταία χρόνια έχει βάλει «νερό» στο κρασί της, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο της στα μη αλκοολούχα. Σήμερα η συγκεκριμένη κατηγορία αντιπροσωπεύει το 27% των εσόδων της από 24% το 2023.

Όμως η πραγματική μετάβαση βρίσκεται αλλού. Η εταιρεία, που κάποια χρόνια πριν είχε περάσει δια πυρός και σιδήρου, εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει στην παραγωγή καφέ με τη μεταφορά της παραγωγής του καφέ Cortese από την Ιταλία στην Ελλάδα.

Οι πωλήσεις της στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2025 αυξήθηκαν 3,17% στα 95,22 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αύξηση του τζίρου δεν μεταφράστηκε σε υψηλότερη κερδοφορία.

Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 1,98% στα 28,04 εκατ. ευρώ, ένδειξη ότι οι πιέσεις στο κόστος ή στις εμπορικές πολιτικές ήταν πιο ισχυρές από ό,τι περίμενε η αγορά. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν 8,47% στα 2,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης κατά 5,96% στα 25,16 εκατ. ευρώ, κάτι που αντανακλά την προσπάθεια διεύρυνσης της εμπορικής παρουσίας.

Το EBITDA υποχώρησε στα 5,38 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 19,62%, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8,97%, στα 1,84 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν 36,11% φτάνοντας τα 1,97 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,42 εκατ. ευρώ από 2,40 εκατ. ευρώ, μια πτώση 41%.

Επιδόσεις σε μια περίοδο όπου η εταιρεία πραγματοποίησε κινήσεις ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της. Όπως η ανάληψη της αποκλειστικής διανομής των προϊόντων του οινοποιείου Ρούβαλη.

Ίσως όμως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι η αύξηση της συμμετοχής των μη αλκοολούχων ποτών στο σύνολο του τζίρου. Από 23% στο 27%. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές στρέφονται προς τον καφέ, το τσάι και τα πιο «υγιεινά» ροφήματα, η ενίσχυση αυτής της κατηγορίας λειτουργεί ως αντίβαρο στον κορεσμό της αγοράς αλκοολούχων.

Η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει σταθερούς τους τζίρους στην κατηγορία των αλκοολούχων, ενώ ενίσχυσε τη συνεργασία της με κορυφαίους οίκους του κλάδου όπως η Remy Cointreau, το brand Metaxa και η SPI Group, που αντιπροσωπεύει τη Stoli.

Για την τρέχουσα χρήση, η «Καρούλιας» επιχειρεί μια στοχευμένη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της. Κεντρικό ρόλο θα παίξει η εδραίωση των συνεργασιών με την Κλιάφας/Δουμπιά (του ομίλου των Ελληνικών Γαλακτοκομείων) και η συνέχιση της συνεργασίας με την Lipton. Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει στις μάρκες όπως OZ και MastiH20, και στην ελληνική μάρκα Airflow.

Το ενδεχόμενο εγχώριας παραγωγής της μάρκας Cortese, αντί της παραγωγής του στην Ιταλία, αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση reshoring που παρατηρείται διεθνώς.