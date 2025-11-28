Το-νέο-guidance-για-το-σχήμα-ΟΠΑΠ-allwyn

Με μήνυμα του ιδρυτή της Allwyn Karel Komarek ξεκίνησε η ενημέρωση του ομίλου για τα σχέδιά του για το νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ.

«Το όραμα της Allwyn είναι σαφές: να γίνει η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας στον χώρο των παιχνιδιών. Αυτό σημαίνει να καθορίζει τον ρυθμό σε μια βιομηχανία που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ.

Δημιουργούμε κλίμακα, επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία για να βελτιώσουμε την εμπειρία των παικτών, και εισερχόμαστε σε νέες αγορές και προϊόντα για να εξασφαλίσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον της επιχείρησης και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας.

Το μέλλον αυτής της βιομηχανίας δεν θα κληρονομηθεί – θα οικοδομηθεί. Και η Allwyn σκοπεύει να το οικοδομήσει».

Από την πλευρά του ο Jan Karas, CEO του OΠΑΠ, τόνισε ότι η συνένωση θα επιτρέψει στους μετόχους του Οργανισμού να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη της Allwyn καθώς δημιουργείται ένα σχήμα με πρόβλεψη για παραγωγή EBITDA άνω του 1,9 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Allwyn περιέγραψε τη στόχευσή της για το κοινό σχήμα:

Δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παγκοσμίως φορέα λοταριών και παιγνίων, καθώς και της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών, με ισχυρή θέση για αξιοποίηση των βασικών τάσεων του κλάδου

Ενισχυμένο προφίλ ανάπτυξης με προβλεπόμενη διψήφια μέση ετήσια άνοδο των EBITDA για την περίοδο 2024–2026, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον OΠΑΠ σε αυτόνομη βάση.

Πολλαπλές ηγετικές θέσεις σε διεθνείς αγορές, σε όλο το φάσμα προϊόντων, προσφέροντας διαφοροποίηση και σημαντική στρατηγική ευελιξία.

Διψήφια ενίσχυση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή και των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή κατά το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου που προσφέρει συνδυασμό ανάπτυξης και ουσιαστικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Σε ότι αφορά τις προνομιούχες μετοχές, η Allwyn υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν καμία ουσιαστική οικονομική επίπτωση. Θα εισπράττουν συγκεκριμένο κουπόνι το οποίο θα υπολογιστεί με βάση την τιμή του OΠΑΠ μια ημέρα πριν την έκδοσή τους και δεν θα δικαιούνται το κανονικό μέρισμα. Με βάση την τελευταία τιμή της μετοχής το κουπόνι κινείται περί το 5% ή περί τα 8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 1% της ανταμοιβής των κατόχων των κοινών μετοχών.

Η διοίκηση της Allwyn ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας σε ότι αφορά το όριο του 5% για την μη αποδοχή της πρότασης καθώς και ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης. (σ.σ. η Allwyn έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συναλλαγής ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠAΠ που βρίσκεται σε κυκλοφορία).

Να σημειωθεί ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αφού προηγηθούν οι εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών και γίνει η Γενική Συνέλευση του OΠΑΠ.

Σε ότι αφορά την καθοδήγηση για τα οικονομικά μεγέθη:

Το 2026 στην Ηπειρωτική Ευρώπη (δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή 32,5% στην ιταλική Lottoitalia) αναμένεται χαμηλή διψήφια ανάπτυξη εσόδων και στη Βόρεια Αμερική 800-900 εκατ. ευρώ (αύξηση +20% σε ετήσια βάση) με την εξαγορά της Prizepicks το πρώτο τρίμηνο. Στη Βρετανία αναμένεται ανάπτυξη μεταξύ 5-9%.

Σε ότι αφορά τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα η καθοδήγηση κάνει λόγο για περίπου 25% (mid-20%s) το 2026 και μεσοπρόθεσμα χαμηλό διψήφιο.

Το περιθώριο σε όρους προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να είναι 37% φέτος, ελαφρά υψηλότερο το 2026 και πάνω από 40% μεσοπρόθεσμα.

Αποσβέσεις & Απομειώσεις (D&Α) 275 εκατ. ευρώ το 2026 και σταδιακή αύξηση μεσοπρόθεσμα

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 335 εκατ. το 2026 και περίπου 350 εκατ. το 2027, ενώ στη συνέχεια σταδιακά θα μειώνονται

Εφάπαξ έξοδα 400 – 600 εκατ. ευρώ (Mid- €100ms) το 2026 και το 2027 και ελάχιστα στη συνέχεια.

Το Capex υπολογίζεται στα 240 εκατ. ευρώ το 2026 και μεσοπρόθεσμα στα 180 εκατ. ευρώ.

Στην παρουσίαση περιγράφεται το όραμα για την Allwyn σε πέντε χρόνια:

Εδραίωση της θέσης μας ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας στον χώρο των παιχνιδιών

Πρώτη θέση στην αγορά σε λοταρίες, στοίχημα, iGaming και casual gaming ψυχαγωγία

Αξιόπιστος συνεργάτης για κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές στη λειτουργία B2C λοταριών

Πυκνότερο χαρτοφυλάκιο λειτουργιών σε όλη την Ευρώπη, στο μέτρο που περισσότερες λοταρίες λειτουργούν ιδιωτικά

Αυξημένη παροχή υπηρεσιών iLottery, e-instants ή ιδιωτικής διαχείρισης σε λοταρίες στη Βόρεια Αμερική

Αυξημένη κλίμακα μέσω επιτυχημένης οργανικής ανάπτυξης και περαιτέρω εξαγορών ελκυστικών συμπληρωματικών στοιχείων casual gaming

Παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της Allwyn ως κορυφαίου παρόχου ψυχαγωγίας στον χώρο των παιχνιδιών

Κορυφαία τεχνολογία που υποστηρίζει βασικές λειτουργίες με προστιθέμενη αξία σε όλες τις δραστηριότητες

Επέκταση της ισχυρής πορείας ανάπτυξης, δημιουργίας μετρητών και αποδόσεων προς τους μετόχους

* Δείτε την παρουσίαση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.