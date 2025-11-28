Τ.-Θεοδωρικάκος:-Πρόσκληση-ενδιαφέροντος-για-τον-προσωρινό-διοικητή-της-νέας-Ανεξάρτητης-Αρχής-για-την-Προστασία-του-Καταναλωτή

Ένας διοικητής και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, και 300 ελεγκτές, θα στελεχώνουν τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για «θεσμική μεταρρύθμιση που ανεξαρτητοποιεί το μηχανισμό ελέγχου της αγοράς από την εκάστοτε κυβέρνηση, και ο πολίτης θα ξέρει ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται σε ένα σημείο αναφοράς»

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS, ανακοίνωσε ότι «την Δευτέρα θα ανοίξει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα ημέρες, για όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα καθήκοντα του προσωρινού διοικητή. Θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή προσφορά, ακόμα και γι’ αυτό το μεταβατικό στάδιο. Ταυτόχρονα θα ανοίξουμε και τον διαγωνισμό για τον διοικητή, αφού θα έχει οργανωθεί η Αρχή τους επόμενους μήνες, που θα είναι εκείνος που θα έχει την θητεία των επόμενων πέντε ετών».

Για τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Ερωτηθείς για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, υπογράμμισε πως «ο ευρύτερος χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για σημαντικές επενδύσεις και για πολύ καλύτερες λιμενικές και εφοδιαστικές λειτουργίες. Με αυτή τη ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα στα ναυπηγεία να αναπτύξουν δραστηριότητα στον χώρο που ήδη διαθέτουν. Το ελληνικό κράτος θα έχει παραπάνω έσοδα και θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας». Όσον αφορά στις σχέσεις με την Κίνα, ξεκαθάρισε ότι «καθόλου δεν επηρεάζονται, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και θα τηρηθούν. Η Ελλάδα είναι μια υπεύθυνη, δημοκρατική χώρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Για την αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής

Για το άρθρο που αφορά στην αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, εξήγησε πως «όταν υπάρχουν υπερβολικές αυξήσεις, θα μπορεί με υπουργική απόφαση να υποχρεώνεται το λιανεμπόριο να αναγράφει την αρχική τιμή, κατ’ αρχήν για τα νωπά προϊόντα. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να τιθασευτούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Τέλος, για την απόφαση παράτασης της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων ως τις 30 Ιουνίου 2026, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «προτιμήσαμε αντί για την αυστηρότητα επιβολής προστίμων, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της κοινωνίας. Θέλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία αυτή είναι απλή, δωρεάν και αφορά την ασφάλεια όλων μας».