Υφ.-Παιδείας-στο-1ο-thess-connect:-Ανέκδοτα-οι-απόψεις-ότι-το-κράτος-ενισχύει-τα-ΝΠΠΕ

«Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι η κορωνίδα της ανώτατης εκπαίδευσης και απόψεις του τύπου ότι το κράτος ενισχύει τα ΝΠΠΕ θα πρέπει να θεωρηθούν ως ανέκδοτα, καθώς πουθενά δεν αναφέρεται ενίσχυση των μη κρατικών πανεπιστημίων από τον κρατικό κορβανά», τόνισε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας απόψε στο 1ο Thess Connect: Youth & Policy in Dialogue, το ετήσιο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης και του Σώματος των Alumni, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά με στόχο την ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση μεταξύ Νεολαίας και Πολιτικής.

Ο κ. Παπαϊωάννου μίλησε στη θεματική ενότητα «Δημόσια Εκπαίδευση και Μη Κρατικά Πανεπιστήμια», όπου εκτός από τον ίδιο τοποθετήθηκαν ο επίκουρος καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και γραμματέας του τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Κωνσταντίνος Ρόκας και η ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, τέως Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, μέλος Νέας Αριστεράς Ιφιγένεια Καμτσίδου.

Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «δεν έγινε εν μία νυκτί», αντιπαραβάλλοντας τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ίδρυσης μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, με την ανωτατοποίηση των πρώην ΤΕΙ όπου «η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε ένα βράδυ χωρίς καμία αξιολόγηση, τα ΑΤΕΙ τα έκανε ΑΕΙ».

Σε ό,τι αφορά τη νομική φύση των ΝΠΠΕ σημείωσε ότι «τα στοιχεία που ζητάει η αντιπολίτευση για το ότι τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια δεν είναι ιδιωτικά, βρίσκονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει το καταστατικό και την εκπαιδευτική συμφωνία και αν πιστέψει από εκεί ότι κάποιο ίδρυμα έγινε ιδιωτικό να μας το πει».

Τοποθετούμενος στη συζήτηση περί συνταγματικότητας της μεταρρύθμισης ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε: «Σέβομαι τις αποφάσεις των θεσμικών δικαστηρίων της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλώς ή κακώς υπήρξε μια πλειοψηφία και μια μειοψηφία. Στις δημοκρατίες η πλειοψηφία αποφασίζει». Παρατήρησε δε ότι «τέτοιου είδους πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο δεν είχαμε εμείς και η Κούβα», θέτοντας τα ερωτήματα: «Τόσα χρόνια που τα παιδιά πολλών εξ αυτών που σήμερα είναι απέναντι στα ΝΠΠΕ σπούδαζαν σε αντίστοιχα πανεπιστήμια επί χρήμασι στο εξωτερικό τα δίδακτρα ήταν καλά; Πολλοί από τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν σήμερα μια διαφορετική άποψη για τη λειτουργία των ΝΠΠΕ, είτε όταν αφυπηρέτησαν ή ακόμα και όσο ήταν εν ενεργεία, βρέθηκαν στην Κύπρο και συμμετείχαν στην ίδρυση σχολών αυτών των πανεπιστημίων. Άρα εκεί λειτουργούσαμε σωστά και τώρα στην Ελλάδα δεν λειτουργούμε σωστά;».

Αναφέρθηκε τέλος στην πολιτική ενίσχυσης της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των δημόσιων πανεπιστημίων και στην ανάγκη διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την καινοτομία καταλήγοντας: «Πρέπει να σκεφτόμαστε out of the box. Η εποχή του ‘70 και του ‘80 που το πανεπιστήμιο είναι περίκλειστο στους τέσσερις τοίχους και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία από τον ιδιωτικό τομέα, από την επιχείρηση, από ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, δεν υπάρχει πια το κράτος πατερούλης, που το συντηρεί αποκλειστικά».

Επί της αρχής υπέρ της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, αλλά κατά της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης του νόμου 5094/2024 τάχθηκε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ρόκας. Αναπτύσσοντας τις ενστάσεις του σχετικά με την επίκληση του ενωσιακού δικαίου κατά την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 28 του Συντάγματος διατύπωσε την άποψη ότι «θα έπρεπε να τεθεί προδικαστικό ερώτημα», καθώς «ακόμα και αν το ζήτημα άπτεται των οικονομικών ελευθεριών, και οι οικονομικές ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται κάποιους περιορισμούς και δη σε ένα πεδίο το οποίο δεν είναι στο στενό πυρήνα των ενωσιακών αρμοδιοτήτων». «Αυτοί οι περιορισμοί ελέγχονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει δεκτοί», εξήγησε.

Ο κ. Ρόκας αναγνώρισε πλεονεκτήματα από την λειτουργία των ΝΠΠΕ, στάθηκε όμως ιδιαίτερα σε αυτό που θεωρεί ως το μεγαλύτερο μειονέκτημα, που όπως προέβλεψε θα είναι «ο μαρασμός των περιφερειακών πανεπιστημίων». «Ανεξαρτήτως πώς χαρακτηρίζουμε τα πανεπιστήμια που έρχονται εδώ, είναι προφανές ότι θα ποντάρουν σε σχολές υψηλής ζήτησης, όπως η Νομική. Για να γίνει Νομική σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα απαιτείται ελάχιστη επένδυση, οι αίθουσες και να προσλάβει προσωπικό. Τα πανεπιστήμια της περιφέρειας που παίζουν όμως έναν ζωτικό ρόλο -η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα- είναι τα πρώτα τα οποία θα υποστούν την πίεση αυτή και βέβαια και οι τοπικές κοινωνίες», είπε, εκτιμώντας πως «αν αύριο τα πανεπιστήμια αυτά δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό εισακτέων, θα κλείσουν, όμως η υποβάθμιση της επένδυσης που έχει κάνει ο ελληνικός λαός για δεκαετίες ολόκληρες στην περιφέρεια της χώρας θα έχει ανυποχώρητα υπονομευθεί και θα έχει χάσει την αξία του».

«Θα πρέπει τα πανεπιστήμια της Περιφέρειας να υποστηριχθούν με κάθε δυνατό τρόπο», σημείωσε προτείνοντας μεταξύ άλλων τη διασφάλιση στέγασης και σίτισης για τους φοιτητές που πηγαίνουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια από άλλες πόλεις.

Από την πλευρά της η ομ. καθηγήτρια Ιφιγένεια Καμτσίδου επισήμανε ότι με την εφαρμογή του νόμου 5094/2024 «δεν πρόκειται για ίδρυση πανεπιστημίων αλλά για την ανωτατοποίηση των ήδη λειτουργούντων ΙΕΚ Κολεγίων». «Αυτός ο νόμος στηριζόμενος σε ψευδή επικοινωνιακή τακτική υποτίθεται ότι απελευθερώνει την ανώτατη εκπαίδευση από τα κρατικά δεσμά», σημείωσε παρατηρώντας πως «η συγκεκριμένη επιχείρηση που κατά νόμο πρέπει να έχει ειδικό σκοπό […] παρέχει επ αμοιβή υπηρεσίες ανώτατης εκπαίδευσης», όμως «από τότε που θεσμίστηκαν δημοκρατικά τα καπιταλιστικά συστήματα η διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού διασφαλίζει την προστασία αγαθών στα οποία πρέπει όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου να έχουν ισότιμη πρόσβαση και ένα από τα αγαθά η ανώτατη εκπαίδευση».

Η κ. Καμτσίδου τόνισε ότι τα ΝΠΠΕ είναι φορείς οικονομικής ελευθερίας όμως «μία ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να επιτελέσει την αποστολή δημόσιας εκπαίδευσης».

Σχολιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ η καθηγήτρια έκανε λόγω για «καταρράκωση του Συντάγματος». «Το Σύνταγμα στο άρθρο 16 τρεις φορές απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η πλειοψηφία ΣτΕ είπε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπάγονται κατά προτεραιότητα στο ενωσιακό δίκαιο αγνοώντας ότι στην Ελλάδα το σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης είναι δημόσιο. Το έπραξε χωρίς προδικαστικό ερώτημα στο αρμόδιο δικαστήριο», διευκρίνισε.

Πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας για τα πανεπιστήμια κι ενώ στο βήμα της εκδήλωσης βρισκόταν η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου, μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο όπου διεξήχθη η εκδήλωση, άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα κατά των διαγραφών φοιτητών από τα πανεπιστήμια, ενώ μετά από λίγο απομακρύνθηκαν από τους διοργανωτές.

