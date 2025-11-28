ΧΑ:-Θεσμικοί-επενδυτές-πιέζουν-για-καλλωπισμό-αποτιμήσεων-στο-φινάλε-του-μήνα

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 133,1 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς η διάθεση για καταγραφή κερδών μετά 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις ήταν εμφανής. Όμως μετά την καταγραφή του ενδοσυνεδριακού χαμηλού των 2094 μονάδων λίγο πριν τις 12μμ, οι αγοραστές επανήλθα, χωρίς ωστόσο να πετύχουν να επαναφέρουν σε θετικό έδαφος το πρόσημο του ΓΔ καθώς η αργία της Wall Street είχε αρνητικές επιπτώσεις στο τζίρο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,312% με τις ευρωπαϊκές αγορές να καταγράφουν μικρά κέρδη. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,12%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-1,50%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,51%), η Helleniq Energy (-0,89%), η ΜΟΗ (-1,79%), το Jumbo (-0,80%) και η ΕΧΑΕ (-1,43%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Aktor (+0,75%), η Cenergy (+0,54%), η Metlen (+2,09%), η ΕΛΧΑ (+2,01%) αλλά και η Intralot (+7,07%), η Intrakom (+2,62%), η ΓΕΒΚΑ (+5,22%) και η Unibios (+5,23%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν. Σε πλήρη εξέλιξη η πολιορκία της διακεκαυμένης ζώνης αντίστασης των 2100 μονάδων του ΓΔ. Θεωρητικά, ενδεχόμενη υπέρβασή τους, ανοίγει τον δρόμο προς νέα υψηλά μέχρι το τέλος του έτους.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου είναι πιθανό να λάβουν χώρα κινήσεις καλλωπισμού των αποτιμήσεων (window dressing) από θεσμικούς κυρίως επενδυτές.