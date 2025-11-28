Χρηματιστήριο-Αθηνών:-«Άλμα»-4,4%-τον-Νοέμβριο-και-τρίτη-σερί-εβδομαδιαία-άνοδος

Στο «κόκκινο» διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει στην περιοχή των 2.080 μονάδων. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την επίτευξη ισχυρών κερδών εντός του Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Αθήνα κράτησε το θετικό πρόσημο για τρίτη διαδοχική εβδομάδα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/11), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 16,65 μονάδες ή -0,79% και έκλεισε στις 2.083,15 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.082,87 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.101,18 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά +1,04% και ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο με κέρδη +4,41%. Στο 11μηνο «έτρεξε» με ρυθμό +41,74%.

Στο επίκεντρο Alpha Bank, ΟΠΑΠ και Intralot

«Κλείδωσαν» σήμερα οι μέτοχοι της Alpha Bank το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή (111,38 εκατ. ευρώ) για την εταιρική χρήση 2025. Την ερχόμενη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο μέρισμα και η πληρωμή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με επικαιροποίηση πληροφοριών της τράπεζας για το μέρισμα, το καταβλητέο καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,0460660169 ευρώ ανά μετοχή.

Η προσοχή ήταν στραμμένη στον ΟΠΑΠ, καθώς η διοίκηση του ομίλου προχώρησε σήμερα σε ειδική παρουσίαση για τη συγχώνευση με την Allwyn. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Capital Markets Update η νέα συνενωμένη εταιρεία θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία αριθμοπαιχνιδιών, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη, ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου, με pro forma EBITDA 1,92 δισ. (μαζί με τις PrizePicks και Novibet), πίσω μόνο από τη Flutter (2,28 δισ.).

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Intralot μετά την χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών, όπου παρουσίασε σχέδιο αντιμετώπισης της αυξημένης φορολογίας στα διαδικτυακά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Στόχος είναι η μείωση του αντίκτυπου κατά 50 εκατ. ευρώ την περίοδο 2025-2026 και η δημιουργία «μαξιλαριού» 30 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2027.

Με «σβηστές μηχανές» η Wall Street – Μικρά κέρδη στην Ευρώπη

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η Wall Street, η οποία έμεινε κλειστή χθες λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day). Σήμερα η αμερικανική αγορά λειτουργεί σε καθεστώς ημιαργίας, θα κλείσει νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 20:00 ώρα Ελλάδος. Άνοδο πέριξ του +0,3% καταγράφουν και οι τρεις βασικοί δείκτες, με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται κανονικά μετά την αιφνίδια διακοπή που προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα στα data centers της CME.

Σε ήπιο τόνο διαπραγματεύονται οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν μπορούν να διατηρηθούν τα πρόσφατα κέρδη, εν μέσω της μειωμένης συναλλακτικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ. Μικρά κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης μετά το πρόσφατο ράλι. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται μεταξύ +0,3% και +0,4%.

