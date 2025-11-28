as-company:-Ο-μετοχός-της-έχει-πάρει-8-φορές-τα-χρηματά-του

Η παρακάτω εταιρεία δεν είναι growth story τύπου “τρέχουμε με 40% αλλά καίμε ρευστό”, ούτε value story χρεωκοπημένης λογιστικής που προσπαθεί να μη βουλιάξει.

Είναι ένα καθαρό compounding asset, δηλαδή μια εταιρεία που χτίζει αξία σαν ρολόι, κάθε χρόνο, με έναν ρυθμό που μπορεί να μην κάνει θόρυβο αλλά είναι ασταμάτητος και φαίνεται με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η AS Company (ΑΣΚΟ) δείχνει ακριβώς αυτή τη στόφα: σταθερή ανάπτυξη, ενισχυμένη κερδοφορία και ισολογισμό που θα ζήλευαν πολλές μεγαλύτερες εταιρείες.

Με έναν κύκλο εργασιών 24,0 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη +26,1%, η εταιρεία δείχνει πως έχει βρει τη φόρμα της σε ένα περιβάλλον απαιτητικό, όπου κερδίζει όποιος ξέρει να διαχειρίζεται το προϊόν, το κόστος και τη γεωγραφία. Το νέο κομμάτι της βρεφανάπτυξης έχει ανοίξει ουσιαστικό πεδίο επέκτασης, με τη Ρουμανία να λειτουργεί σαν επιταχυντής στην ανάπτυξη ανεβάζοντας τον πήχη του διεθνούς αποτυπώματος.

Η λειτουργική εικόνα είναι το δεύτερο δυνατό χαρτί. Με adjusted EBITDA 4,87 εκατ. ευρώ και άνοδο +31,6%, η AS δείχνει ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο ψηλώνει σε απόδοση. Η λειτουργική μοχλευση δουλεύει, παρά την αναπόφευκτη μεταβολή στο μικτό περιθώριο λόγω της ένταξης του νέου προϊόντος. Το περιθώριο EBITDA στο 20,29% είναι ένα στοιχείο που αξίζει την προσοχή των επενδυτών καθώς δείχνει μια εταιρεία που διαχειρίζεται το μείγμα πωλήσεων με τρόπο που της επιτρέπει να μεγαλώνει χωρίς να προδίδει την ποιότητα των κερδών της.

Στα κέρδη προ φόρων, τα 5,16 εκατ. ευρώ (+22,2%) είναι αποτέλεσμα που δεν οφείλεται μόνο στις εμπορικές γραμμές αλλά και στην εξαιρετική αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Η συμφωνία πώλησης των εννέα οικοπέδων στην Ελούντα με συνολικό τίμημα 3 εκατ. ευρώ και αναμενόμενη απόδοση 40% δείχνει διοίκηση που ξέρει πότε να ρευστοποιεί, πότε να κρατάει και πότε να ανακυκλώνει κεφάλαια. Σε μια αγορά όπου πολλές μικρομεσαίες εταιρείες “καβαλάνε” τον ισολογισμό, η AS βγάζει ρευστότητα και μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ευελιξία.

Και όσο μιλάμε για ισολογισμό, εκεί κρύβεται το διαμάντι που εκτιμά ο σοβαρός επενδυτής: μηδενικός δανεισμός, ταμείο 16,17 εκατ. ευρώ και επενδυτικά ακίνητα αξίας 2,12 ςκατ. ευρώ . Σε περιβάλλον που το κόστος χρήματος έχει γίνει ξανά στρατηγικός παράγοντας, το να πατάς σε καθαρό ταμείο είναι σαν να ξεκινάς συνειρμικά τον αγώνα μπάσκετ με +20 πόντους από τα αποδυτήρια. Αυτό το safety buffer επιτρέπει στην εταιρεία να εκτελεί επενδύσεις, να αντέχει περιόδους στρεβλώσεων και κυρίως να διατηρεί τη μετοχική πολιτική της χωρίς εξαρτήσεις.

Σε αυτό το σημείο, το story της AS Company αποκτά μια διάσταση που δεν συναντάς συχνά στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση. Είναι η στιγμή που ο επενδυτής καλείται να κοιτάξει τη διαδρομή στο σύνολό της, όχι απλώς την τρέχουσα εικόνα. Εκεί αποκαλύπτεται η πραγματική αξία. Γιατί από το 2015, τότε που η μετοχή έπαιζε στα 0,64 ευρώ και το ελληνικό χρηματιστήριο δοκιμαζόταν σε κάθε γραμμή άμυνας, μέχρι τα τέλη του 2025, έγινε κάτι που δύσκολα το αγνοείς. Η AS Company έχει μοιράσει λοιπόν 0,98 ευρώ σε μερίσματα, συν τα 0,06 ευρώ που θα επιστραφούν στις 16 Δεκεμβρίου, ανεβάζουν το σύνολο στα 1,04 ευρώ.

Με απλά λόγια, ο μέτοχος εκείνης της εποχής —που αγόρασε στα 0,64— έχει ήδη πάρει πίσω σχεδόν το διπλάσιο της αρχικής τιμής, ενώ η μετοχή σήμερα βρίσκεται στα 4,10 ευρώ.

Το αποτέλεσμα; Οκταπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου.

Αυτός είναι ένας πραγματικός κουμπαράς που ανταμείβει υπομονή, όχι χαρτοφυλάκιο που ζει από συμπτώσεις. Και το κερασάκι: η διοίκηση μιλά πλέον ξεκάθαρα για μερισματική απόδοση 5% κάθε χρόνο. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική επενδυτική δέσμευση που στηρίζεται όμως σε ρευστότητα, κερδοφορία και προοπτική.

Κοιτώντας μπροστά, το σχέδιο της AS για το 2025-2026 δεν στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες προβολές. Η διοίκηση βάζει ενα πολύ συντηρητικό στόχο +10% αύξηση πωλήσεων, διεύρυνση του μεριδίου στις αγορές που δραστηριοποιείται και περαιτέρω άνοδο των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης – ένα κομμάτι που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλότερα περιθώρια. Το brand Chicco έχει ήδη αποδώσει σημαντικά και με payback κάτω από δύο έτη λειτουργεί ως εύφλεκτο καύσιμο μιας αγοράς που έχει ακόμα χώρο να δώσει.

Πάμε τώρα να δούμε τον επενδυτικό “κουμπαρά” που έχει μέσα της η μετοχή της AS Company.

Με βάση το σενάριο ετήσιας αύξησης πωλήσεων +10%, η AS Company περνά σε ένα μονοπάτι προβλέψιμης κερδοφορίας που επιτρέπει μια πολύ ενδιαφέρουσα αποτίμηση σε όρους EV/EBITDA. Αν λοιπόν πάρουμε το πλέον αυστηρό σενάριο δίχως καμία εξαγορά και δίχως να βάζουμε στο κάδρο τις σημαντικές επεκτατικές κινήσεις που κάνει η εταιρεία σε Γαλλία και Ισπανία, με αφετηρία τα 31 εκατ. ευρώ πωλήσεις του 2024, οι πωλήσεις του 2025 εκτιμώνται στα 34,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 το νούμερο ανεβαίνει στα 37,5 εκατ. ευρώ. Διατηρώντας το περιθώριο EBITDA στο 20,3%, το EBITDA για το 2025 ανέρχεται περίπου στα 6,93 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 ανεβαίνει στα 7,61 εκατ. ευρώ.

Με το συγκριτικό συντηρητικό πολλαπλασιαστή των ομοειδών εταιρειών του κλάδου που είναι περίπου στο 9,0x EV/EBITDA η εύλογη επιχειρηματική αξία (EV) για το 2025 διαμορφώνεται στα 62,4 εκατ. ευρώ και για το 2026 στα 68,5 εκατ. ευρώ. Προσέξτε όμως γιατί αν προσθέσουμε το καθαρό ταμείο των 18,3 εκατ. ευρώ, η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται στα 80,7 εκατ. ευρώ για το 2025 και στα 86,8 εκατ. ευρώ το 2026. Με τον σημερινό αριθμό μετοχών αυτό μεταφράζεται σε ενδεικτική τιμή στα 6,15 ευρώ για το 2025 και 6,63 ευρώ για το 2026 – σημαντικά υψηλότερα κατά +60% από τα τρέχοντα 4,11 ευρώ.

Πάνω σε αυτή τη διαδρομή αξίζει να προστεθεί και η μερισματική απόδοση 5%, η οποία δρα σαν δεύτερος επιταχυντής συνολικής απόδοσης. Στη ζώνη των 6 ευρώ, ένα ετήσιο μέρισμα αντίστοιχου ύψους προσθέτει καθαρή απόδοση της τάξης του 0,30 ευρώ ανά μετοχή – χωρίς να βάλουμε μέσα πιθανές επιστροφές από τις εύστροφες κινήσεις της διοίκησης με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο – δεδομένο που φυσικά ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα και αυξάνει σημαντικά το συνολικό shareholder return.

Το αποτέλεσμα είναι ένα προφίλ αποτίμησης που προσφέρει περιθώριο ανόδου, με διατηρήσιμη κερδοφορία και σαφώς ορατό cash-yield για τα επόμενα δύο χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για ένα καθαρό θεσμικόχαρτο που θα κόλλαγε άνετα σε Institutional Pension Funds.

Τέλος από διαγραμματικής απόψεως δε θέλει και πολύ για να καταλάβει κανείς που οδηγείται η τιμή της μετοχής μετά τη δραπέτευση από τη ζώνη αντίστασης των 3,55 με 3,30 ευρώ. Το πρώτο πάντως επίπεδο προσέγγισης ορίζεται στα 5,18 ευρώ και αμέσως μετά ανοίγει η θέα για τα 6 ευρώ.

