Black Friday: Έφτασε η μεγάλη μέρα των προσφορών – Πού ποντάρουν έμποροι και καταναλωτές

Τι προσφέρει και τι προσδοκά ο εμπορικός κόσμος και τι περιμένουν οι καταναλωτές από τη Μαύρη Παρασκευή.

Το ημερολόγιο γράφει και επισήμως… Black Friday, καθώς ξημέρωσε η μεγάλη γιορτή του λιανεμπορίου. Τις αμέσως επόμενες ώρες κορυφώνεται η μάχη των προσφορών και των εκπτώσεων, με τα εμπορικά καταστήματα και τους καταναλωτές να δηλώνουν μαζικό «παρών» στον καθιερωμένο εκπτωτικό θεσμό του Νοεμβρίου.

Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου οπότε «πέφτει» φέτος η Cyber Monday, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ένα τετραήμερο προσφορών, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τη δυνατότητα για έξυπνες και στοχευμένες αγορές. Και αυτό γιατί εκτός από σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την ερχόμενη Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Καθώς δε ο θεσμός της Black Friday έχει προ πολλού ξεπεράσει τα στενά όρια μιας ημέρας και έχει επεκταθεί ακόμη και για έναν ολόκληρο μήνα, μια μερίδα καταναλωτών έχει ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες και αγορές από τα προηγούμενα 14ωρα, είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων, είτε μέσα από το ηλεκτρονικό κανάλι. Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνουν παράγοντες της αγοράς, μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού περιμένει από σήμερα έως και τη Δευτέρα ακόμη μεγαλύτερες προσφορές, ποντάροντας σε ακόμη πιο συμφέρουσες αγορές. Ο δε εμπορικός κόσμος ποντάρει μέσα από τη Μαύρη Παρασκευή σε μια… άσπρη μέρα για τον κλάδο, προσβλέποντας σε μια σημαντική ανάσα ρευστότητας στα ταμεία του. Στελέχη της αγοράς διαβεβαιώνουν πως οι εκπτώσεις που προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό είναι πραγματικές και όχι πλασματικές, ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί και τα διαθέσιμα εργαλεία που εντοπίζουν τις μη πραγματικές προσφορές.

Εκπτώσεις έως 50%, ίσως και μεγαλύτερες

Σε κάθε περίπτωση πάντως η «φρενίτιδα» των προσφορών είναι και εφέτος εδώ, με το σύνολο των κλάδων του λιανικού εμπορίου να υπόσχεται γενναίες εκπτώσεις έως 30% ακόμη και έως 50%, αλλά και ακόμη υψηλότερα.

Τα τελευταία άλλωστε 24ωρα οι προωθητικές ενέργειες έχουν ενταθεί, προετοιμάζοντας τους καταναλωτές για τις εκπτώσεις. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν εδώ και μέρες και όσο πιο δυναμικά μπορούν τις προσφορές τους στο καταναλωτικό κοινό.

Στην «κούρσα» των προσφορών της Black Friday οι αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών βρίσκονται παραδοσιακά στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ενώ όπως πρόσφατα έγραφε το -, υπάρχει κινητικότητα στον κλάδο αλλά σε διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών σε σχέση με άλλες χρονιές.

Πέραν των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών που πρωταγωνιστούν στον εκπτωτικό θεσμό της Μαύρης Παρασκευής, τα τελευταία χρόνια το σύνολο του κλάδου του λιανικού εμπορίου δίνει δυναμικό «παρών» στον θεσμό. Μεγάλες αλυσίδες, αλλά και μικρότερες, συνοικιακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα χορεύουν στους ρυθμούς της Black Friday. Καταστήματα γυναικείας, ανδρικής και παιδικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, ειδών σπιτιών, βρεφικών ειδών, εσωρούχων, καλλυντικών, αρωμάτων, ετοιμάζονται πυρετωδώς για να υποδεχτούν τους καταναλωτές.

Τα τελευταία δε χρόνια, στο κυνήγι των προσφορών της Black Friday έχουν δηλώσει παρουσία και όλες οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προχωρώντας σε γενναίες προσφορές σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και δη σε τρόφιμα, πάνες, καλλυντικά, απορρυπαντικά ρούχων, καφέδες, κρασιά κ.α.

Την ίδια στιγμή ακόμη και φαρμακεία προχωρούν σε σημαντικές προσφορές σε αρκετά παραφαρμακευτικά είδη, ενώ και οι φούρνοι της γειτονιάς συμμετέχουν στον θεσμό της Black Friday!

Black Friday και στις υπηρεσίες!

Τα τελευταία δε χρόνια, η Μαύρη Παρασκευή δείχνει να επεκτείνεται πέραν της αγοράς προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Με αφορμή το μεγάλο εμπορικό γεγονός του έτους, μεγάλα αλλά και συνοικιακά γυμναστήρια, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής προχωρούν σε εκπτωτικές ενέργειες, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πελατών τους. Πακέτα γυμναστικής, πακέτα μασάζ, ακόμη και χτενίσματα παρέχονται σε μειωμένες τιμές για μερικά 24ωρα, με στόχο να διευκολύνουν τους πελάτες τους.

Ακόμη και καθαρισμοί τζακιών, κλιματιστικών, όπως και βιολογικοί καθαρισμοί αυτοκινήτων προσφέρονται με έκπτωση αυτές τις ημέρες!

Τι θα αγοράσουν εφέτος οι Έλληνες

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Klarna που πραγματοποίησε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, το 87,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα κάνει αγορές στην περίοδο της Black Friday, και αναμένεται να αγοράσουν κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, το 37,7% δήλωσε ότι φέτος θα αγοράσει είδη ένδυσης, ενώ το 35,3% σκοπεύει να επενδύσει σε προϊόντα τεχνολογίας, γεγονός που ήταν αναμενόμενο καθώς και πέρυσι οι δύο κατηγορίες μόδας και τεχνολογίας κατείχαν τις πρώτες θέσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, παρ’ όλο που η κατηγορία τεχνολογία πέρυσι είχε το υψηλότερο ποσοστό (38,2%). Μία μεγάλη μερίδα ερωτηθέντων θα αξιοποιήσει τις προσφορές και εκπτώσεις της Black Friday για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα (22,7%), ενώ το 20,3% θα αγοράσει είδη σπιτιού. Το 25,5% έχει σκοπό να κάνει αγορές, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα αγοράσει (η έρευνα ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα πριν την Black Friday).

Η τάση των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις online αγορές επιβεβαιώνεται και στην Black Friday. Σχεδόν 6 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν ότι θα κάνουν αναζήτηση και θα αγοράσουν προϊόντα online (58%), με την επιλογή αυτή να παίρνει τις περισσότερες απαντήσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μόνο το 16,8% θα αναζητήσει προϊόντα και θα τα αγοράσει στο κατάστημα.

Σχετικά με το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν, το 31,1% σκοπεύει να ξοδέψει 101-250€, το 26,3% 51-100€, και μόλις το 19% θα δαπανήσει 251-500€. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 41,2% δήλωσε ότι θα ελέγξει τις τιμές πριν από τις εκπτώσεις της Black Friday για να βεβαιωθεί ότι θα ωφεληθεί πραγματικά από τις προσφορές, και το 34,3% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι πολύ προσεκτικοί στον προϋπολογισμό των αγορών τους σε αυτή την περίοδο προσφορών και εκπτώσεων. Επιπλέον, το 25,3% εξακολουθεί να αμφισβητεί τη γνησιότητα των εκπτώσεων της Black Friday, ποσοστό που εμφανίζει μια ήπια υποχώρηση σε σχέση με πέρσι (32%), υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί αλλά λιγότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές.