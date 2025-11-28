bloomberg:-Ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης-ανακοινώνει-την-υποψηφιότητά-του-για-το-eurogroup

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Η ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το - επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, αναμένεται εντός της ημέρας, πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών–μελών της Ευρωζώνης θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του Eurogroup στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου, με την αρχή «μία χώρα, μία ψήφος» να καθορίζει το αποτέλεσμα.

Η παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια στην ηγεσία άνοιξε τον δρόμο για μια κούρσα όπου πρωταγωνιστούν χώρες που δεν έχουν ξανακαταλάβει τη θέση.

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων, πέρα από τον κ. Πιερρακάκη, βρίσκονται ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκαμ και ο Ισπανός Κάρλος Κουέρπο. Το γραφείο του Έλληνα υπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η προεδρία του Eurogroup δεν είναι τυπική. Ο επικεφαλής του οργάνου εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή fora — από το G7 έως το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα — και συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης.

Στη διάρκεια της κρίσης χρέους, το Eurogroup μετεξελίχθηκε από άτυπο φόρουμ σε ένα από τα πιο κρίσιμα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΕΕ:

• διαπραγματεύτηκε τα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών,

• επέβλεψε την αναμόρφωση της τραπεζικής ένωσης,

• και ενέκρινε τις βραδινές συμφωνίες που απέτρεψαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Η ενδεχόμενη ανάδειξη ενός Έλληνα στην προεδρία του οργάνου έχει ισχυρή σημειολογία.

Γιατί η υποψηφιότητα Πιερρακάκη έχει σημασία

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα — μια εντυπωσιακή μεταστροφή σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία κρίσεων.

Ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει πρόσφατα στο - ότι μια υψηλή ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες, έχει κερδίσει τον σεβασμό των ομολόγων του. Η θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023) — όπου υλοποίησε τη μεγάλη ψηφιακή μεταμόρφωση του Δημοσίου — θεωρείται καθοριστική για το προφίλ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως υπουργός Παιδείας, εισήγαγε επίσης το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Η συνέχεια της κούρσας

Εάν εκλεγεί, ο κ. Πιερρακάκης θα γίνει ο πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup από τότε που ο ρόλος θεσμοθετήθηκε πριν από δύο δεκαετίες — μετά τους Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου.

Η μάχη θα είναι σκληρή, ωστόσο η ελληνική υποψηφιότητα έρχεται σε μια στιγμή που η χώρα εμφανίζεται ως «ιστορία επιστροφής» στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα της 11ης Δεκεμβρίου θα κρίνει αν αυτή η επιστροφή θα κορυφωθεί με την ανάληψη της κορυφαίας οικονομικής θέσης της Ευρωζώνης.