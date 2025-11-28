bloomberg:-Ο-Πιερρακάκης-ανακοινώνει-σήμερα-την-υποψηφιότητά-του-για-την-προεδρία-του-eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, μια θέση από την οποία θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του -. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο Πιερακάκης αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα την Παρασκευή, πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του.

Η αποχώρηση από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας του Πασκάλ Ντόναχιου προκαλεί ανακατατάξεις στο Eurogroup καθώς πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία της διαδοχής, με τον Πιερρακάκη να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους, μετέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι Financial Times.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία σύνοδο στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η αναζήτηση νέου προέδρου έρχεται μετά την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλον πιθανό υποψήφιο να είναι ο Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ από το Βέλγιο, ενώ ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο δεν θα θέσει υποψηφιότητα, σύμφωνα με εκπρόσωπου του ισπανικού ΥΠΟΙΚ.

Το γραφείο του Πιερακάκη αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ανέφερε το -.

Ο υποψήφιος που θα κερδίσει την προεδρία του Eurogroup θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την G7 έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Αρχικά σχεδιασμένο ως ένα ανεπίσημο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μεταμορφώθηκε σε μία από τις πιο παρακολουθούμενες συνόδους της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους.

Οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές, συχνά έντονες συναντήσεις, καταλήγοντας σε συμφωνίες αργά τα βράδια για έκτακτα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να διασώσουν την Ελλάδα από την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.

Όπως σχολιάζει το - αυτό κάνει την προσπάθεια του Πιερακάκη να αναλάβει την προεδρία του Eurogroup ιδιαίτερα σημαντική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Πιερακάκης δήλωσε στο - ότι μια υψηλή θέση στην ΕΕ για έναν από τους συμπατριώτες του θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερακάκης έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του.

Πριν αναλάβει το ρόλο του υπουργού Οικονομικών, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, σχολιάζει το -. Με εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής και της πολιτικής οικονομίας, έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, σημειώνει ακόμη το πρακτορείο.

Το Eurogroup είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος αυτός έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον JΖαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο από το 2005 έως το 2013, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ από την Ολανδία τα πέντε χρόνια που ακολούθησαν και, στη συνέχεια τον Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία έως το 2020. Ο Ντόναχιου τον διαδέχθηκε στη θέση αυτή έως τις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Η αποχώρηση Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος προήδρευε των συνεδριάσεων των ομολόγων του στην ευρωζώνη για περισσότερα από πέντε χρόνια, αφήνει τους συναδέλφους του με ακόμη μία θέση να καλύψουν — λίγο αφότου ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, ανέφερε νωρίτερα και το -.

Τρεις ακόμη θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας θα μείνουν κενές έως το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της προέδρου που κατέχει σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και της θέσης του επικεφαλής οικονομολόγου του Φίλιπ Λέιν.

Η προοπτική αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες εικασίες για τους πιθανούς υποψηφίους, με ορισμένα κράτη να διατυπώνουν δημόσια τις αξιώσεις τους. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έχει δηλώσει ότι στηρίζει τον Όλι Ρεν, τον σημερινό διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας και πρώην Ευρωπαίο επίτροπο, για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Η Κροατία είναι έτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητα του Μπόρις Βούιτσιτς, ενώ η Λετονία έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει επίσης δικό της υποψήφιο.

Ωστόσο, η παραίτηση του Ντόναχιου για να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας δημιουργεί ξαφνικά μια πιο άμεση πρόκληση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη δοκιμασία για τις φιλοδοξίες των κρατών ενόψει των σαρωτικών αλλαγών στη διοίκηση της ΕΚΤ.

Ο Ιρλανδός είχε επανεκλεγεί στην ηγεσία του Eurogroup τον Ιούλιο, επικρατώντας του Ισπανού Κάρλος Κουέρπο και του Λιθουανού Ριμάντας Σάντζιους — ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στο αξίωμα.

