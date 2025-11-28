Eurobank Equities για τράπεζες: Ανθεκτικότητα κερδοφορίας, αλλά χωρίς σπίθα για αναβαθμίσεις – Τιμές στόχοι, συστάσεις

Τι βλέπει η Eurobank Equities για τις ελληνικές τράπεζες. Αυξάνει με μέτρο τις τιμές στόχους. Προτιμά Πειραιώς και Κύπρου.

«Οι συστημικές τράπεζες παρουσίασαν αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις μας. Η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους σταθεροποιήθηκε στο τρίτο τρίμηνο (-0,2% σε τριμηνιαία βάση), φτάνοντας ουσιαστικά το κατώτατο σημείο μετά από τρία συνεχόμενα τρίμηνα επιβράδυνσης, δεδομένου του σταθεροποιητικού Euribor», όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Eurobank Equities.

Οι προμήθειες κατέγραψαν ήπια μείωση σε τριμηνιαία βάση – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities – αντανακλώντας μια εποχική υποτονικότητα στις πληρωμές και τις μεταφορές χρημάτων, ενώ οι πυλώνες του asset management και bancassurance συνέχισαν να ενισχύονται με ισχυρό διψήφιο ρυθμό (άνω του 20% σε ετήσια βάση). Τα έσοδα από συναλλαγές επίσης μετριάστηκαν, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν οριακά (+1,6% σε τριμηνιαία βάση), σε γενικές γραμμές ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες.

Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί σε ήπιο βαθμό τα μοντέλα της ώστε να αντικατοπτρίζουν το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2% το 2025-26, το οποίο θα αυξηθεί στο 2,25% το 2027, μαζί με τις πρόσφατες εκδόσεις MREL, τον αντίκτυπο του FX στα δάνεια και τις ενημερωμένες γραμμές καθοδήγησης. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank αύξησε τις προοπτικές κερδών της στα 890 εκατ. ευρώ (από 850 εκατ. ευρώ προηγουμένως), ενώ η Εθνική Τράπεζα επανέλαβε ότι τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2025 θα φτάσουν τα 1,4 ευρώ (RoTE >15%). Η Eurobank Equities λαμβάνει επίσης υπόψη AT1 ύψους 400 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Άλλες ενημερώσεις μοντελοποίησης περιλαμβάνουν: οριακά υψηλότερο beta καταθέσεων (πιο αργή μετακύλιση), ελαφρώς χαμηλότερο CoR, υψηλότερη κατανομή τίτλων και άλλες μικρές προσαρμογές mark-to-market (π.χ. δωρεές σχολείων). Συνολικά, καταλήγει σε μέτριες αναβαθμίσεις στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, δηλαδή +2,2% / +3,9% / +2,9% για το 2025–27 για τις συστημικές τράπεζες και +3,4% / +4,2% / +6,0% για την Optima.

Η Πειραιώς παραμένει η κορυφαία επιλογή και η Κύπρου προστέθηκε ως η δεύτερη προτιμώμενη επιλογής της Eurobank Equities. Οι αναλυτές αυξάνουν ελαφρώς τις τιμές στόχους για όλες τις τράπεζες (εξαιρουμένης της Κύπρου, στην οποία ξεκίνησε πρόσφατα κάλυψη). Οι αναθεωρήσεις καθοδηγούνται κυρίως από χαμηλότερες παραδοχές για το CoE, αντανακλώντας μια βελτιωμένη ορατότητα κερδοφοροίας και ενισχυμένες προοπτικές απόδοσης κεφαλαίου, και σε μικρότερο βαθμό από τις μικρές αναβαθμίσεις κερδών.

Οι ενημερωμένοι δείκτες κόστους ιδίων κεφαλαίων μας ανέρχονται τώρα στο 11,4% για τις συστημικές τράπεζες, 13,1% για την Optima και 11,3% για την Κύπρου. Παρά το ράλι άνω του 80% από τις αρχές τους έτους για τις ελληνικές τράπεζες που κινούνται γύρω από τα υψηλά 15 ετών, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές στο 1,22x P/TBV 2026 και 8,7x P/E (έναντι 1,50x / 9,7x για τους ομολόγους τους) για περίπου 14% RoTE και περίπου 6% απόδοση.

Ωστόσο, η Eurobank Equities περιορίζει την αξιολόγησή της για: i) Alpha (hold), όπου βλέπει πιο περιορισμένη άνοδο δεδομένου του προφίλ RoTE και του χάσματος RoTE άνω του 2% έναντι της Πειραιώς, και ii) Optima (hold), όπου η τιμή ήδη ενσωματώνει ένα αρκετά υψηλό P/TBV για το 2027 στο 1,9x. «Η Πειραιώς παραμένει η κορυφαία μας επιλογή, με την BoC να είναι η δεύτερη προτιμώμενη επιλογή για τον κλάδο».

Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται ως εξής: