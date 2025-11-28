eurogroup:-Ο-νέος-πρόεδρος-συνεχίζει-να-ασκεί-τα-καθήκοντά-του-ως-υπουργός-Οικονομκών

Στις 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου του Eurogroup, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη να έχει δηλώσει και επισήμως υποψηφιότητα.

Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Η θητεία του είναι 2,5 χρόνια.

Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι εν ενεργεία υπουργός Οικονομικών και συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα εθνικά του καθήκοντα.

Στο πλαίσιο του Eurogroup, ο πρόεδρος έχει τον κεντρικό ρόλο του συντονιστή και του διαμορφωτή της ατζέντας. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις, καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση και διασφαλίζει τη συνέχεια του έργου της ευρωζώνης. Επιπλέον, καταρτίζει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασιών και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων.

Ο πρόεδρος αποτελεί επίσης τη «φωνή» της ευρωζώνης στα διεθνή fora. Εκπροσωπεί το Eurogroup σε συναντήσεις όπως το G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα διεθνή ή ευρωπαϊκά όργανα, αποτυπώνοντας τη συλλογική θέση των χωρών της ευρωζώνης σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικών εξελίξεων.