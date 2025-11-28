grecotel:-Νέα-ξενοδοχεία-και-επέκταση-στο-εξωτερικό-στο-επενδυτικό-πλάνο-του-1-δισ.-ευρώ

Τα σχέδια επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό και η ιστορία φιλοξενίας της Grecotel που κλείνει φέτος 50 χρόνια ζωής.

Την ξεχωριστή σφραγίδα φιλοξενίας που συστήνει τα τελευταία 50 χρόνια σε διεθνείς και εγχώριους επισκέπτες σχεδιάζει να μετατρέψει σε εξαγώγιμο προϊόν η Grecotel, ο ξενοδοχειακός όμιλος που ξεκίνησε από την Κρήτη και μέχρι σήμερα έχει επεκταθεί πολλούς προιρισμους της χώρας. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιο του ήδη 40 ξενοδοχεία, το «παιδί» του Νίκου Δασκαλαντωνακη και της κόρης του Μαρί Δασκαλαντωνάκη εξετάζει πιθανούς προορισμούς επέκτασης εκτός ελληνικών συνόρων, που να συνάδουν με την premium φιλοξενίας και το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», στο οποίο έχει μακρά εμπειρία.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η Μαρί Δασκαλαντωνάκη αλλά και ο Νικόλαος Μπουσγολίτης, γενικός διευθυντής του Ομίλου, σε χθεσινή εκδήλωση για τους δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε με την αφορμή των 50 χρόνων επιχειρηματικής παρουσίας στη χώρα.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την δεκαετία 2020-2030

Όπως αναφέρθηκε, το επενδυτικό πλάνο του ομίλου το οποίο ξεκίνησε το 2020 προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2030, τόσο για την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων όσο και για την ανάπτυξη νέων. Πέρα όμως από τις περιοχές εντός συνόρων που εξετάζονται τα στελέχη της Grecotel έκαναν σαφές ότι για πρώτη φορά κοιτάζουν και το εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Παρότι το μοντέλο δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, στόχος είναι να ακολουθήσουν, ειδικά για το πρώτο βήμα, την υφιστάμενη επενδυτική πρακτική, όχι δηλαδή απλώς την διαχείριση κάποιας μονάδας. Όσο για τις χώρες που έχουν μπει στο ραντάρ τους, δεν αποσαφηνίστηκαν, αφέθηκε όμως να εννοηθεί ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που ταιριάζουν στο υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης – ήτοι το «ήλιος και θάλασσα» – στην περιοχή της Ευρώπης.

Από το ευρύ επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 240 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και τα 110 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί για την αγορά και την ανάπτυξη νέων ακινήτων, όπως επεσήμανε ο γενικός διευθυντής του ομίλου,Νίκος Μπουσγολίτης. Πέρα από το εξωτερικό δε, το πλάνο περιλαμβάνει στοχευμένη ανάπτυξη σε Luxury Resorts, Hotel Real Estate & BrandedResidences σε 6 προορισμούς στην Ελλάδα

Να θυμίσουμε ότι σήμερα στον Όμιλο Grecotel εντάσσονται 40 ξενοδοχεία και Luxury Resorts σε 15 προορισμούς. Οι κλίνες του ομίλου φτάνουν τις 25.000 ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 502.000 τ.μ. Εντός των μονάδων δε, υπάρχουν 200 σημεία εστίασης ενώ ο όμιλος διαχειρίζεται και 4.059 στρέμματα ιδιόκτητων παραθαλάσσιων εκτάσεων.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2025

Το επενδυτικό πλάνο, έρχεται σε συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, η οποία ήταν ισχυρή και το 2015. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αναμένεται να φτάσει το τρέχον έτος τα 413 εκατ. ευρώ, χάρη στις 2.314.000 διανυκτερεύσεις 425.300 επισκεπτών που υποδέχτηκε φέτος στις μονάδες του. Το 94% εξ αυτών μάλιστα προέρχεται από το εξωτερικό- συγκεκριμένα από 190 χώρες. Ωστόσο βασικές αγορές-τροφοδότες του Ομίλου συνεχίζουν να αποτελούν η Γερμανία και η Βρετανία με την Αμερική να αυξάνει το αποτύπωμά της. Τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι επισκέπτες της Grecotel είναι σε μεγάλο βαθμό (30% επί του συνόλου) επαναλαμβανόμενοι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα στελέχη της Grecotel, στην πεντηκονταετή πορεία του ο Όμιλος έχει εισφέρει περί τα 2,8 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, έχοντας ενεργή συμμετοχή στα τοπικά οικοσυστήματα, στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας των περιοχών που δραστηριοποιείται καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους κατά τόπους πολιτιστικούς συλλόγους. Παράλληλα βέβαια, έχει συνεισφέρει και στους πληγέντες των φυσικών καταστροφών σε Θεσσαλία, Ρόδο και Κέρκυρα, όπου διατηρεί μονάδες.

Η διαχρονική σύνδεση της Grecotel με την περιφερειακή ανάπτυξη, όπως επισημαίνουν οι επιτελείς του ομίλου, επισφραγίζεται και από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, οι οποίοι αριθμούν σήμερα τις 7.500. Εξ αυτών το 80% είναι Έλληνες, το 49% των απασχολούμενων να είναι γυναίκες και το 30% προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Μια ιστορία φιλοξενίας 50 χρόνων

Να θυμίσουμε ότι το πρώτο ξενοδοχείο του Ομίλου – το Hotel Greco – άνοιξε τις πύλες του το 1975 στην Κρήτη και 6 χρόνια αργότερα το 1981 ιδρύθηκε η Grecotel από τον Ν. Δασκαλαντωνάκη και την TUI. Η ίδρυσή της συμπληρώθηκε μέσα στα χρόνια κι από άλλες πολύπλευρες δραστηριότητες: το 1991 ιδρύει το τμήμα περιβάλλοντος και πολιτισμού, το 1995 ιδρύει την Agrecofarm στο Ρέθυμνο από την οποία προμηθεύει πολλά από τα ξενοδοχεία της ενώ εμπορεύεται και τα πρϊόντα που παράγει εντός των μονάδων της.

Την δεκαετία του 90 η εταιρεία αναπτύσσεται ραγδαία εντάσσοντας στο χαρτοφυάκιό της μονάδες σε Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα Αν. Κρήτη και Κω, ενώ το 1993 προσθέτει και το εμβληματικό Αστήρ Pallas στην Κέρκυρα. Καθώς τα χρόνια περνούν ο όμιλος ανοίγει ακόμα 10 ξενοδοχεία και resorts σε όλη την Ελλάδα και το 2013 η Grecotel γίνεται 100% ελληνική, καθώς η Μάρι Ν. Δασκαλαντωνάκη εξαγοράζει το ποσοστό της TUI.

Επόμενος σταθμός στην ιστορία της είναι το 2023 όπου ο όμιλος τροφοδοτείται με την τρίτη γενιά στελεχών, καθώς η Οδύσσεια Δασκαλαντωνάκη – κόρη της Μαρί – εντάσσεται στον Όμιλο. Την ίδια χρονιά δε αποκτά κι ένα εμβληματικό ξενοδοχείο εντός Αθηνών, το The Dolli, το οποίο μέσα σε δύο χρόνια καταφέρνει να μετατραπεί σε πολυβραβευμένο hotel maison. Σημειωτέον ότι το The Dolli είναι το μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα με Prix Versailles World Award από την Unesco.