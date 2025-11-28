Intralot: Στις 19/12 η έκτακτη ΓΣ για απόκτηση ιδίων μετοχών – Στην ατζέντα η αλλαγή επωνυμίας

Την αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Intralot περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα διεξαχθεί την 19η Δεκεμβρίου.

Πιο ειδικά, η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

1. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

2. Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

4. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) ή/και διακράτησής τους για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

5. Ανακοινώσεις.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ενάτη (29η) Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.