Qualco: Τροποποίηση στη διάθεση κεφαλαίων ύψους €11 εκατ. για κάλυψη μετατρέψιμων ομολογιών

Η «QUALCO GROUP Α.Ε» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό δυνάμει του άρ. 22 του Ν.4706/2020, της παρ. 4.1.1. περ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 10Α/1038/30.10.2024, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

Βάσει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και των από 29 Απριλίου 2025 και 1η Μαΐου 2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της οποίας δημοσιεύθηκε το από 6 Μαΐου 2025 ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Ενημερωτικό Δελτίο), υλοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε συνολικό ύψος €57,3 εκατ. (τα Αντληθέντα Κεφάλαια).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήδη με την από 4 Ιουνίου 2025 απόφασή του ενέκρινε τη μη σημαντική, κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, τροποποίηση του τρόπου διοχέτευσης συνολικού ποσού έως €11 εκατ. εκ των Αντληθέντων Κεφαλαίων, ήτοι ποσοστού 19,2% επί του συνόλου των Αντληθέντων Κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων στην ενότητα 17 του Ενημερωτικού Δελτίου υπό (Α), (Β) και (Γ) ποσών μέσω της κάλυψης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων εκδόσεως των θυγατρικών της Εταιρείας και όχι έναντι συμμετοχής σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην οικεία ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου.