Reuters: Το παράδοξο της Black Friday – Περισσότεροι αγοραστές, λιγότερα χρήματα

Σύμφωνα με το Reuters, η φετινή Black Friday αντιμετωπίζει ένα παράδοξο: αναμένονται ρεκόρ πλήθη, αλλά η όρεξη των καταναλωτών να ξοδέψουν έχει μειωθεί απότομα.

Η Black Friday, η ημέρα που χαρακτηρίζεται από μια φρενίτιδα αγορών, προσελκύοντας πλήθος καταναλωτών που κυνηγούν τις ευκαιρίες στα καταστήματα, είναι ήδη εδώ.

Κι όμως σύμφωνα με το Reuters, η φετινή Black Friday αντιμετωπίζει ένα παράδοξο: αναμένονται ρεκόρ πλήθη, αλλά η όρεξη των καταναλωτών να ξοδέψουν έχει μειωθεί απότομα.

Η ημέρα, που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από ουρές που σχηματίζονται πριν το πρωί έξω από τα καταστήματα λιανικής και «εξαιρετικές» προσφορές σε ηλεκτρονικά είδη και συσκευές, εμφανίστηκε ως πολιτιστικό φαινόμενο γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν οι αγοραστές έτρεχαν στα καταστήματα με χριστουγεννιάτικες λίστες ακόμη πριν καλά καλά χωνέψουν την γαλοπούλα της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η φετινή εκδήλωση στις 28 Νοεμβρίου είναι έτοιμη να προσελκύσει περισσότερη επισκεψιμότητα από ποτέ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής (NRF) των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι υποκείμενοι οικονομικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι αυτά τα πλήθη θα είναι πολύ λιγότερο πρόθυμα να μετατρέψουν την περιήγηση σε αγορές, όπως σημειώνει το Reuters.

Αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τους λιανοπωλητές που εξαρτώνται από την εορταστική περίοδο για να αυξήσουν το ένα τρίτο της ετήσιας κερδοφορίας τους. Σχεδόν τα δύο τρίτα των καταναλωτών που συμμετείχαν σε έρευνα του NRF σχεδιάζουν να περιμένουν τις προσφορές του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών, από 59% το 2024, ενώ η μέση δαπάνη προβλέπεται να μειωθεί στα 890 δολάρια ανά άτομο από 902 δολάρια πέρυσι.

Η προβλεπόμενη επιβράδυνση υπογραμμίζει την επίδραση των αυξανόμενων πιέσεων του πληθωρισμού και της ασθενούς αύξησης της απασχόλησης.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, εν μέρει λόγω των αυξημένων τιμών. Οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν συμβάλει σε αυτήν την τάση, προσθέτοντας περίπου 4,9 ποσοστιαίες μονάδες στις τιμές λιανικής, σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Φορολογίας, ανοίγοντας νέα καρτέλα.

Με την ανεργία κοντά στο υψηλό τετραετίας, οι αγοραστές έχουν επίσης γίνει πιο επιλεκτικοί. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε σε επταμηνιαίο χαμηλό τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την οικονομική ερευνητική ομάδα The Conference Board, με λιγότερα νοικοκυριά να σχεδιάζουν να αγοράσουν μηχανοκίνητα οχήματα, σπίτια και άλλα ακριβά είδη τους επόμενους έξι μήνες ή να κάνουν σχέδια διακοπών.

Οι λιανοπωλητές πλέον στοχεύουν σε προσεκτικούς αγοραστές που ψάχνουν μικρότερα, οικονομικά είδη πολυτελείας όπως δήλωσε η Nikki Baird, αντιπρόεδρος στρατηγικής στην εταιρεία λογισμικού Aptosρ.

Εύποροι

Οι δαπάνες συγκεντρώνονται στα εύπορα νοικοκυριά. Το πλουσιότερο 10% των Αμερικανών – όσοι κερδίζουν τουλάχιστον 250.000 δολάρια ετησίως – αντιπροσώπευαν περίπου το 48% όλων των καταναλωτικών δαπανών στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, μια σταθερή αύξηση από περίπου το 35% των δαπανών στα μέσα της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με την Moody’s Analytics.

«Όλο και περισσότερο, οι κύριες δαπάνες καθοδηγούνται από ένα στενότερο υποσύνολο καταναλωτών», δήλωσε ο Μάικλ Πιρς, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics.

Ωστόσο, ακόμη και ορισμένοι αγοραστές με υψηλό εισόδημα δείχνουν αυτοσυγκράτηση, όπως τονίζει το Reuters. Ο Sricharan Sridhar, ο οποίος ζει στο Τέμπε της Αριζόνα και κερδίζει περισσότερα από 100.000 δολάρια ετησίως, δήλωσε ότι παρά τις προωθητικές τιμές, τα ακριβά είδη εξακολουθούσαν να είναι εκτός προϋπολογισμού του.

Τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ βρίσκονται στην κορυφή των λιστών αγορών των καταναλωτών για την Black Friday στο διαδίκτυο, ακολουθούμενα από τα παιδικά παιχνίδια και βιβλία και στη συνέχεια τα παιχνίδια και οι ταινίες, σύμφωνα με την CivicScience, η οποία αναλύει δεδομένα από πολλαπλές έρευνες καταναλωτών.