Αγροτικά-μπλόκα-παρά-την-έναρξη-πληρωμών

Της -

Η έναρξη των πληρωμών προς του αγρότες δεν φαίνεται να είναι αρκετή για να σταματήσει τις κινητοποιήσεις που είχαν προαναγγείλει το προηγούμενο διάστημα. Η αρχή έγινε χθες από Χανιά της Κρήτης, όπου οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μουρνιών και πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό την Αντιπεριφέρεια. Τη σκυτάλη παίρνει η Θεσσαλία, όπου προετοιμάζονται από αύριο μπλόκα από τους αγρότες της Λάρισας στη Νίκαια και από τους αγρότες της Καρδίτσας στον Ε-65. Με κάλεσμά τους οι αγρότες της Θεσσαλίας ζητούν από όλο τον αγροτικό κόσμο να στηρίξει τις κινητοποιήσεις τους.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν την καταβολή των οφειλόμενων από τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις, που έχουν καθυστερήσει εξαιτίας των ελέγχων μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγού, καθώς όπως λένε αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε ότι «Το βασικό μήνυμα είναι ότι η χώρα δεν θα χάσει ούτε 1 ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και με το καινούργιο σύστημα, που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πράγματα θα λειτουργήσουν προς όφελος των ειλικρινών αγροτών οι οποίοι θα εισπράξουν περισσότερα. Αυτό έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο. Διότι τόσο καιρό συζητούμε το θέμα και το αίτημα είναι να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα των αθέμιτων πρακτικών. Και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε».

Στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός για την προοπτική επέκτασης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Για δύο λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ άρχισαν οι πληρωμές, αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει σε αναστολή των κινητοποιήσεων που είχαν αποφασιστεί και προαναγγελθεί. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το δεδομένο ότι όλες οι κινήσεις, όσον αφορά την πληρωμή επιδοτήσεων και αποζημιώσεων βρίσκονται υπό διαρκή έλεγχο από την Κομισιόν και απαιτείται αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλων και κανόνων, συνεχείς έλεγχοι και διασταυρώσεις, προκειμένου η χώρα μας να εισπράξει στο σύνολο τις επιδοτήσεις που δικαιούται. Αυτό, ασφαλώς, συνεπάγεται και κάποιες καθυστερήσεις στους ελέγχους που γίνονται.

Όπως είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης, 2.000 αγρότες εξαιρούνται από την καταβολή της προκαταβολής, ανάμεσά τους και εκείνοι που έχουν εντοπιστεί από την Οικονομική Αστυνομία, ενώ 44.000 επιπλέον παραπέμπονται για περαιτέρω έλεγχο. «Κάνουμε αυτό που επιτάσσει ο νόμος. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά η οικονομική αστυνομία να έχει παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία ενός παραγωγού κι εμείς από την άλλη πλευρά να πληρώνουμε. Αν ήταν να καταλήξουμε στα ίδια αποτελέσματα, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε την μεταρρύθμιση» υπογράμμισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος έχει προβλήματα, πρόσθεσε ότι έγινε ένας αγώνας δρόμου για συμφωνηθεί με την Κομισιόν το νέο πλαίσιο και να ομαλοποιηθούν οι πληρωμές και τόνισε ότι την κυβέρνηση ενδιαφέρει να στηριχθούν οι πραγματικοί παραγωγοί.

Από την πλευρά των αγροτών, πάντως, οι εκκρεμότητες στις πληρωμές, οι καθυστερήσεις, τα πολλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από φυσικές καταστροφές, από τους πρόσθετους ελέγχους εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις ζωονόσους που έπληξαν την κτηνοτροφία έχουν εξαντλήσει την υπομονή και τις αντοχές. Η μαζικότητα των κινητοποιήσεων που αρχίζουν θα καθορίσει πόσο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να προκαλέσουν και αν θα είναι παρατεταμένης διάρκειας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.