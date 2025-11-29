Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Τι ώρα ανοίγουν

Σε λειτουργία και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Με ώθηση από την Black Friday και την αυξημένη εμπορική κίνηση, αρκετά εμπορικά καταστήματα έλαβαν την απόφαση να λειτουργήσουν και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που θα παραμείνουν ανοιχτές την τελευταία Κυριακή του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η κορύφωση των εκπτωτικών προσφορών θα γίνει την Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου – η οποία όμως αφορά αποκλειστικά τα ψηφιακά καταστήματα- ένα διάστημα κατά το οποίο οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ένα τετραήμερο προσφορών, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τη δυνατότητα για έξυπνες και στοχευμένες αγορές.

Black Friday: Πώς να εντοπίζετε τις προσφορές

Το ωράριο των καταστημάτων

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00. Τα εμπορικά κέντρα και τα mall θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Τα εμπορικά κέντρα θα λειτουργούν την Κυριακή είναι τα:

The Mall: 11:00 – 20:00

Metro Mall: 11:00 – 20:00

Attica: 11:00 – 20:00

McArthurGlen: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Τα σούπερ μάρκετ

Την Κυριακή ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν. Πρόκειται για τα Lidl (από 11:00 ως 20:00), τα MarketIN (από 11:00 ως 18:00) και τα MyMarket (από 11:00 ως 20:00).

Αντίθετα οι αλυσίδες «Σκλαβενίτης», «Βασιλόπουλος», «Μασούτης» και «Γαλαξίας» δεν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τους.

Πάντως αναμένεται τα σούπερ μάρκετ να παραμείνουν ανοικτά τις Κυριακές πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια του εορταστικού ωραρίου, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα ανακοινώνουν εάν θα λειτουργήσουν κάποια από τις συγκεκριμένες Κυριακές.