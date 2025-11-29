ΔΕΗ – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένα ακόμη βήμα για τη μονάδα στην Αλεξανδρούπολη

Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό που θα ανεφοδιάζει τη μονάδα με καύσιμο, συνδέοντάς την με το εθνικό σύστημα μεταφοράς.

Ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της μονάδας αερίου των ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας στην Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό που θα ανεφοδιάζει τον σταθμό με καύσιμο, συνδέοντάς τον με το εθνικό σύστημα μεταφοράς.

Η σύνδεση του εν λόγω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το εθνικό σύστημα και η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων του σταθμού με φυσικό αέριο, απαιτεί την δημιουργία νέου σημείου εξόδου και την κατασκευή έργου σύνδεσης. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 7.100 μέτρων, ενώ θα είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και με υδρογόνο σε ποσοστό έως 100%.

Μετά το περιβαλλοντικό «πράσινο φως» εκτιμάται ότι το έργο θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 2027. Επομένως, από εκείνη τη στιγμή θα μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας, οι εργασίες κατασκευής της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υψηλός συντελεστής απόδοσης

Στην κοινοπραξία η ΔΕΗ συμμετέχει με 71% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 29%. Η μονάδα θα είναι ονομαστικής ισχύος 840MW και αναμένεται να είναι η πιο αποδοτική της χώρας, με συντελεστή απόδοσης 63%. Αναμένεται να έχει το χαμηλότερο μεταβλητό κόστος ανάμεσα στις θερμικές μονάδες, γεγονός που θα της δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει πρώτη στη χονδρεμπορική αγορά με υψηλό συντελεστή χρησιμοποίησης.

Αναπτύσσεται σε έκταση συνολικής επιφάνειας 181.181 τετρ. μέτρων, στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, στον κόμβο των πηγών και διαδρομών φυσικού αερίου. Η μονάδα θα μπορεί να προμηθεύεται φυσικό αέριο απευθείας από το FSRU Αλεξανδρούπολης της Gastrade, επιτυγχάνοντας μεγάλες εξοικονομήσεις, χωρίς ρίσκο εφοδιασμού.

Την ίδια στιγμή, ο σταθμός θα είναι συνδεδεμένος στον υποσταθμό Υψηλής Τάσης Νέα Σάντα, ιδανικά τοποθετημένος για εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στις γειτονικές χώρες, στις οποίες δεν προβλέπεται λειτουργία νέων μονάδων φυσικού αερίου που να καλύπτουν τις ανάγκες τους στα προσεχή έτη.

Ο εξοπλισμός

Στην «καρδιά» του νέου σταθμού θα τοποθετηθούν ένας αεριοστρόβιλος General Electric ισχύος 571 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, και ένας ατμοστρόβιλος, ισχύος 269 MW, τριών βαθμίδων πίεσης, με απευθείας σύνδεση με τη γεννήτρια. Η γεννήτρια τύπου W88 της General Electric, ονομαστικής ισχύος 948 MVA, θα είναι σύγχρονη, τριών φάσεων, συνδεδεμένη σε κοινό άξονα.

Ως καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο, ωστόσο ο νέος σταθμός παραγωγής θα έχει τη δυνατότητα για καύση υδρογόνου αλλά και μεικτή λειτουργία, κάτι που τον καθιστά συμβατό και απολύτως υποστηρικτικό με τον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη σταδιακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός είναι διαμόρφωσης «Μονού Άξονα» (Single Shaft) και έχει σχεδιαστεί με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης 63% για μονάδες τέτοιας τεχνολογίας, που συνεπάγεται υψηλό συντελεστή εκμετάλλευσης. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης θα δίνει τη δυνατότητα στη νέα Μονάδα – εκτός από την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου – να έχει και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.