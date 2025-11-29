Close Menu
    Saturday, November 29
    Επιδόματα-–-εφάπαξ:-Αναλυτικά-οι-πληρωμές-της-ερχόμενης-εβδομάδας
    Οικονομία 1 Min Read

    Συνολικά 81.760.000 ευρώ θα καταβληθούν την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου, σε 94.230 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
    • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
    • Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    •  23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

