Καρανίκας στον ΣΚΑΪ: Ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει – Ας πρόσεχε με τον Βαρουφάκη, ο Λαφαζάνης ήταν ανιστόρητος

Τον Νίκο Καρανίκα συνάντησαν οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, σε ένα καφές το Παγκράτι, ενώ διάβαζε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού μίλησε για τους παλιούς του συντρόφους και έκρινε τα όσα αναφέρονται στην «Ιθάκη».

Αρχικά, είπε πως: «Είμαι συγκινημένος καθώς διαβάζω το βιβλίο. Είναι η ζωή του Αλέξη και είναι μέρος και δικό μου καθώς και άλλων».

Για τις αναφορές που κάνει ο κ. Τσίπρας στον Γιάνη Βαρουφάκη, πως ήταν περισσότερο celebrity παρά υπουργός Οικονομικών, ο κ. Καρανίκας σχολίασε: «ας πρόσεχε ο Τσίπρας. Δεν του είπε κανένας τίποτα;».

Στη συνέχεια ανέφερε πως όντως οι υπουργοί «δεν είχαν σχέδιο. Καταλάβατε εσείς ότι είχαν;», ενώ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε πως «έχει ένα ταπεραμέντο. Και εκεί δεν ήξερε (ο Τσίπρας), και εκεί άργησε και εκεί την πάτησε. Και εκεί η Ζωή καλά έκανε αυτά που έκανε γιατί ήταν ο εαυτός της. Δεν γίνεται να κατηγορήσουμε τη Ζωή».

Για τον Νίκο Παππά, ο κ. Καρανίκας ανέφερε πως «ήταν από τους καλύτερους. Λάθη δεν κάνουν οι νεκροί».

Επίσης, σχολίασε και τα όσα γράφει ο κ. Τσίπρας για τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος είπε στον πρώην πρωθυπουργό πως «εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας». «Οκ. Αυτά συμβαίνουν, προφανώς και στη Δανία, που δεν φημίζονται για το ταπεραμέντο τους το μεσογειακό, θα ειπωθούν τέτοια. Ειπώθηκαν, συμβολικά είναι, δεν είναι κακό. Ότι έχουμε την Αριστερά και τη Δεξιά και είναι μαζί. Κατά έναν τρόπο πόλεμος γινόταν τελικά. Μας έβαλαν από κάτω και μας βαράγανε. Ο τύπος δεν είναι ακροδεξιός, όταν έγινε η συγκυβέρνηση ήμουν υπέρ».

Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολίασε πως «το ‘92 έληξε η Σοβιετική Ένωση. Τελεία. Την πήραν τη χώρα οι ολιγάρχες. Μιλάγαμε με εκπροσώπους ολιγαρχών. Ήταν ανιστόρητος και συναισθηματικά πωρωμένος ο οποιοσδήποτε είδε τον Πούτιν και τον είπε ‘’σύντροφο’’».

Ερωτώμενος γιατί πιστεύει πως έγραψε την «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός, εκτίμησε «πρώτον επειδή θέλει να επιστρέψει, είναι μάρκετινγκ. Και έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάρκετινγκ. Του βγάζω το καπέλο. Τον έχω ζηλέψει στο σημείο του μάρκετινγκ που κάνει. Έχει μπει πολύ δυναμικά».

Πάντως, αποκάλυψε πως το «πιο πιθανό» είναι ότι δεν θα τον ψηφίσει. «Δεν μιλιόμαστε», είπε σημειώνοντας πως δεν του έστειλε το βιβλίο ο πρώην πρωθυπουργός.



