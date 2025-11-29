Λαγκάντ:-Τα-επιτόκια-βρίσκονται-στο-σωστό-επίπεδο

Τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, έχουν δώσει σήμα ότι δεν χρειάζεται μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, με το κόστος δανεισμού να βρίσκεται σήμερα στο σωστό επίπεδο, σύμφωνα με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Τα επιτόκια στα οποία καταλήξαμε στις τελευταίες συνεδριάσεις είναι, κατά τη γνώμη μου, ρυθμισμένα σωστά», δήλωσε η Λαγκάρντ στο σλοβακικό τηλεοπτικό κανάλι JOJ24, αναφέρει το -. «Εξακολουθώ να λέω ότι βρισκόμαστε σε καλή θέση, δεδομένου του κύκλου του πληθωρισμού, τον οποίο έχουμε καταφέρει να θέσουμε υπό έλεγχο». Συζητώντας τους κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού, ανέφερε ότι το εύρος των κινδύνων έχει περιοριστεί, αλλά ότι ανοδικές πιέσεις στις τιμές μπορεί να επανεμφανιστούν εάν οι ΗΠΑ αυξήσουν τους δασμούς ή αν υπάρξουν διαταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ικανοποίηση της ΕΚΤ με τις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς η αύξηση των τιμών καταναλωτή κινείται κοντά στον στόχο του 2% και η οικονομία αντέχει καλύτερα από το αναμενόμενο στους αμερικανικούς δασμούς. Τα περισσότερα στελέχη έχουν δώσει σήμα ότι δεν βλέπουν ανάγκη προσαρμογής του κόστους δανεισμού στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν συζήτηση, εάν δείξουν ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί κάτω από τον στόχο. Το πρακτικό της συνεδρίασης του Οκτωβρίου έδειξε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν και οι ρυθμίσεις πολιτικής θεωρούνται «αρκετά ισχυρές για τη διαχείριση των αναταράξεων».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι βλέπει μόνο «περιορισμένο» κίνδυνο να αποδειχθεί η αύξηση των τιμών υπερβολικά ασθενής, χαρακτηρίζοντας το τρέχον επίπεδο επιτοκίων στο 2% ως «το σωστό». Ο επικεφαλής οικονομολόγος της κεντρικής τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, επισήμανε ότι η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών θα πρέπει να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους -εκτός της ενέργειας, το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτερα από το επιθυμητό.

Αναφερόμενη στην οικονομία, η Λαγκάρντ είπε ότι η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, ακόμη κι αν ο κόσμος βρίσκεται σε μια φάση μετασχηματισμού.

«Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας», δήλωσε. «Στις αρχές του 2025, αναμένουμε ανάπτυξη 0,9%, που θα αυξηθεί στο 1,2% έως τον Σεπτέμβριο, και δεν θα εκπλαγώ αν ο ρυθμός ανάπτυξης καταλήξει ακόμη υψηλότερος μέχρι το τέλος του έτους».

Για τις πρόσφατες δυσκολίες της Γερμανίας και τις πολιτικές εντάσεις στη Γαλλία σχετικά με τον προϋπολογισμό, η Λαγκάρντ εξέφρασε την ελπίδα της. «Είμαι ξεκάθαρα αισιόδοξη – αυτός είναι ο χαρακτήρας μου», είπε. «Σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε μετασχηματισμό, είναι απαραίτητο να δράσουμε γρήγορα, να παραμείνουμε διορατικοί, αλλά και αισιόδοξοι. Έτσι, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο».

Φωτογραφία @AP