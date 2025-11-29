Close Menu
    Saturday, November 29
    Μαρινάκης για Πιερρακάκη: Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε

    Πολιτική 1 Min Read

    Με ένα μήνυμα που υπογραμμίζει την «επιστροφή» της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική πρωτοπορία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup.

    «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε.

    Καλή επιτυχία @Pierrakakis», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

    Καλή επιτυχία @Pierrakakis https://t.co/o0ywUP95Cb

    — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) November 28, 2025

    - sofokleous10.gr

