Μαρινάκης-για-Πιερρακάκη:-Δέκα-χρόνια-μετά-την-απόλυτη-απομόνωση,-η-Ελλάδα-επέστρεψε

Με ένα μήνυμα που υπογραμμίζει την «επιστροφή» της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική πρωτοπορία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup.

«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε.

Καλή επιτυχία @Pierrakakis», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε.

Καλή επιτυχία @Pierrakakis https://t.co/o0ywUP95Cb — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) November 28, 2025

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.