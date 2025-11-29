Οι-πρώτοι-στόχοι-της-Πειραιώς-για-Εθνική-Ασφαλιστική

Ο σχεδόν διπλασιασμός κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της «ανοικτής πληγής» των ισόβιων προγραμμάτων υγείας αποτελούν τις δύο μείζονες προτεραιότητες της Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής απόκτησης του 100% της παραδοσιακά ηγέτιδας δύναμης στη βαριά ασφαλιστική βιομηχανία έναντι 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς στοχεύει σε κέρδη προ φόρων 60 εκατ. ευρώ από την επόμενη χρήση, επίδοση που συνιστά σχεδόν διπλασιασμό, σε σχέση με την (αναμενόμενη) κερδοφορία της φετινής χρονιάς. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής απόκτησης του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η τελευταία με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία 10μήνου εμφάνισε κέρδη προ φόρων άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται μέση μηνιαία κερδοφορία άνω των 3 εκατ. ευρώ. Αν το μοτίβο συνεχισθεί θα κλείσει την τρέχουσα χρήση με κέρδη προ φόρων μεταξύ 35 με 40 εκατ. ευρώ, με ερωτηματικό αν υπάρχουν αυξημένα έσοδα/έξοδα, λόγω κλείσιμο έτους.

Η ασφαλιστική έκλεισε το 2024 με κέρδη προ φόρων ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ασφαλιστικών εργασιών ανήλθε σε 15,2 εκατ. ευρώ, τα επενδυτικά έσοδα σε 89,5 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έξοδα σε 56,6 εκατ. ευρώ.

Σε προσαρμοσμένη βάση (σ.σ. αν εξαιρεθούν οι μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για τον μετασχηματισμό) τα κέρδη ήταν διπλάσια. Επιστρέφοντας στα δημοσιευμένα στοιχεία, αν συνυπολογιστούν λογαριασμοί που μπορούν να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα, ο όμιλος έκλεισε την χρήση 2024 με ζημιά 5 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής προσθέτει μέγεθος και εναλλακτικό δίκτυο πωλήσεων, αναδεικνύοντας την Πειραιώς σε χρηματοοικονομικό όμιλο με πλήρη γκάμα υπηρεσιών. Οι συνέργειες, επομένως, σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενισχύοντας περαιτέρω τα μη επιτοκιακά έσοδα της Πειραιώς. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου «η εξαγορά σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη».

Η πώληση του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής συνεπάγεται και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων, μεταξύ των δύο πρώην μετόχων της, CVC Capital Partners και Εθνικής Τράπεζας. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η αποκλειστική συνεργασία bancassurance μεταξύ Εθνικής Tράπεζας και Εθνικής Ασφαλιστικής θα λυθεί, επιτρέποντας στην Πειραιώς μετά τις αντίστοιχες διευθετήσεις με NN και Ergo να βάλει στα γκισέ της τα προϊόντα Εθνικής Ασφαλιστικής και να οπλίσει τη «φαρέτρα» του δικτύου της με τα δικά της τραπεζικά/επενδυτικά προϊόντα.

Ο «πονοκέφαλος» των ισόβιων προγραμμάτων Υγείας

Από την άλλη, λόγω μεγέθους και κλάδου, η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί δύσκολη περίπτωση. Το RoCE 5,1%, που πέτυχε πέρσι, μετά από δύο δύσκολες χρήσεις, συμπυκνώνει το επίπεδο της δυσκολίας. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών της υποδομών, ο εξορθολογισμός της οργανωτικής της δομής και η ταυτόχρονη ενίσχυση και επέκταση του δικτύου πωλήσεών της αποτελούν τις άχαρες προτεραιότητες, προκειμένου ο παραδοσιακός leader της ασφαλιστικής αγοράς να πατήσει γερά στη σημερινή πραγματικότητα.

Το χαρτοφυλάκιο εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής διαχωρίζεται σε νέο και κλειστό χαρτοφυλάκιο. Το τελευταίο περιλαμβάνει προϊόντα Ζωής με εγγυημένες αποδόσεις καθώς και ισόβιες καλύψεις υγείας, που δεν είναι πλέον ανοικτά σε νέες πωλήσεις. Αποτελεί, δε, έναν από τους «πονοκέφαλους», που θα κληθεί να χειριστεί η Πειραιώς.

Το κλειστό χαρτοφυλάκιο Ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής ανερχόταν στο τέλος του 2024 σε 83,1 εκατ. ευρώ και το αντίστοιχο προϊόντων Υγείας σε 146,38 εκατ. ευρώ. Σύνολο 229,5 εκατ. ευρώ επί συνόλου ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας 620,5 εκατ. ευρώ.

Το κλειστό χαρτοφυλάκιο Υγείας παρέμεινε ζημιογόνο και το 2024, επιβαρύνοντας το συνολικό προ φόρων αποτέλεσμα με ζημιά 17,48 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και η ζημιά 4,68 εκατ. ευρώ του νέου χαρτοφυλακίου υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική έχασε πέρσι 22,17 εκατ. ευρώ, παρ’ ότι κατάφερε να βελτιώσει το δείκτη ζημιών.

Η σύμβαση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ΕΤΕ στη CVC προβλέπει μηχανισμό κατανομής κινδύνου, σύμφωνα με τον οποίο η CVC συμμετέχει στον κίνδυνο σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών, με ποσοστό 22,5% και η Εθνική Τράπεζα με 77,5% καθώς και προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων. Μηχανισμός που έπαψε να υφίσταται.

Πλέον, αποτελεί ευθύνη της Εθνικής Ασφαλιστικής και του μετόχου της Πειραιώς για το πώς θα «ισιώσει» το παραπάνω χαρτοφυλάκιο, με έμφαση στα ισόβια προγράμματα υγείας, που αποτελούν και το πιο ζημιογόνο σημείο του ισολογισμού.