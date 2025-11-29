Παγκόσμιο-χάος-στις-πτήσεις-απ’-την-καθήλωση-των-Α320

Περισσότερα από 6.500 αεροσκάφη συνολικά ενδέχεται να επηρεαστούν από την απαιτούμενη αναβάθμιση λογισμικού.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις και έσπευσαν να προσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους, καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα λογισμικού της Airbus απειλούσε να εκτροχιάσει την κρίσιμη περίοδο των εορταστικών ταξιδιών.

Σύμφωνα με το Βloomberg, περισσότερα από 6.500 αεροσκάφη συνολικά ενδέχεται να επηρεαστούν από την απαιτούμενη επιδιόρθωση, ανέφερε την Παρασκευή ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών. Οδηγία από τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας ανέφερε ότι οι αναβαθμίσεις λογισμικού πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τις επόμενες τακτικές πτήσεις των επηρεασμένων αεροσκαφών.

Οι αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν να εφαρμόσουν τις ενημερώσεις για τα επηρεασμένα αεροσκάφη A320, καθηλώνοντας πτήσεις και ανατρέποντας τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών, σε μια σπάνια παγκόσμια ανάκληση του πιο δημοφιλούς αεροσκάφους της Airbus.

Η Avianca της Κολομβίας δήλωσε ότι περισσότερο από το 70% του στόλου της επηρεάστηκε και ότι αναστέλλει τις πωλήσεις εισιτηρίων έως τις 8 Δεκεμβρίου. Η ιαπωνική ANA ακύρωσε 95 πτήσεις το Σάββατο, επηρεάζοντας περίπου 13.200 επιβάτες.

Η επείγουσα επιδιόρθωση λογισμικού, που εκδόθηκε αργά την Παρασκευή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, ήρθε μετά από πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε αεροσκάφος της JetBlue Airways Corp., το οποίο έδειξε ότι «έντονη ηλιακή ακτινοβολία» μπορούσε να αλλοιώσει δεδομένα που βοηθούν στη διατήρηση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Το εύρημα αποτελεί σημαντικό πονοκέφαλο για την Airbus, δεδομένου ότι η οικογένεια A320 είναι με διαφορά η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη σειρά αεροσκαφών της εταιρείας, με περισσότερα από 11.000 σε λειτουργία. Η αιφνίδια απαίτηση για αναβάθμιση ήταν επίσης ανεπιθύμητη είδηση για τις αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα για όσες εξαρτώνται αποκλειστικά από την Airbus ως μοναδικό προμηθευτή του στόλου τους.

«Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε επιχειρησιακές αναταράξεις για τους επιβάτες και τους πελάτες», δήλωσε η κατασκευάστρια εταιρεία. Στις ΗΠΑ, που βιώνουν μια χρονιά με ρεκόρ ταξιδιών για την περίοδο των Ευχαριστιών, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται περίπου 1.600 αεροσκάφη της οικογένειας A320 προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις διορθώσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις διαταραχές στις πτήσεις. Αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες είχαν ήδη να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας και της πρόσφατης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία προκάλεσε μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας αεροσκαφών.

Η American Airlines ανέφερε ότι από τα 209 επηρεασμένα αεροσκάφη της, λιγότερα από 150 χρειάζονταν ακόμη την ενημέρωση έως τις 6 μ.μ. ώρα Κεντρικών ΗΠΑ την Παρασκευή.

Η οδηγία ακολουθεί ένα ανησυχητικό περιστατικό της 30ής Οκτωβρίου, που αφορούσε αεροσκάφος της JetBlue σε πτήση από το Κανκούν στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο υπέστη βλάβη υπολογιστή, με αποτέλεσμα μια απότομη και απρόσμενη απώλεια ύψους χωρίς εντολή από τους πιλότους. Κανείς δεν τραυματίστηκε και το αεροσκάφος εκτράπηκε προς την Τάμπα της Φλόριντα. Μια έρευνα αποκάλυψε ότι ένας από τους υπολογιστές ανύψωσης – κλίσεων του αεροσκάφους – γνωστός ως ELAC 2 – παρουσίασε δυσλειτουργία.

«Η προκαταρκτική τεχνική αξιολόγηση που έγινε από την Airbus εντόπισε δυσλειτουργία του συγκεκριμένου ELAC ως πιθανό συντελεστή του περιστατικού», ανέφερε ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας πτήσεων. «Αυτή η κατάσταση, εάν δεν διορθωθεί, θα μπορούσε, στο χειρότερο σενάριο, να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κίνηση του elevator που ενδέχεται να ξεπεράσει τις δομικές αντοχές του αεροσκάφους».

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τα περισσότερα αεροσκάφη μπορούν να λάβουν μια απλή ενημέρωση λογισμικού από το πιλοτήριο με ελάχιστο χρόνο ακινητοποίησης τους στο έδαφος. Ωστόσο, περίπου 1.000 παλαιότερα αεροσκάφη θα χρειαστούν πραγματική αναβάθμιση υλικού και θα πρέπει να καθηλωθούν στο έδαφος για όσο διαρκέσει η συντήρηση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία καθώς συζητούν μη δημόσια ευρήματα.

Η ουγγρική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air, η οποία διαθέτει στόλο περίπου 250 αεροσκαφών αποκλειστικά Airbus, προειδοποίησε ότι ορισμένες πτήσεις θα επηρεαστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο καθώς «προγραμμάτισε άμεσα» τη συντήρηση των αεροσκαφών της.

Οι υπηρεσίες αερομεταφοράς στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ακυρώθηκαν το Σάββατο, προκαλώντας αναστάτωση στα ταξίδια, καθώς η Jetstar, θυγατρική της Qantas Airways, και η Air New Zealand καθήλωσαν ορισμένα από τα A320 τους για την αναβάθμιση του λογισμικού.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα επηρεασμένα αεροσκάφη θα χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αλλάξουν το λογισμικό μέσα στις επόμενες ημέρες ή να παραμείνουν καθηλωμένες από την Κυριακή, αν και μόνο ορισμένες βρετανικές εταιρείες επηρεάζονται. Η British Airways, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου με στόλο σχεδόν 150 αεροσκαφών της οικογένειας A320, δεν θα αντιμετωπίσει επιπτώσεις για τους επιβάτες, σύμφωνα με τον ρυθμιστικό φορέα.

Το FlightAware, που παρακολουθεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις, έδειξε ότι 452 πτήσεις, ή το 20%, των πτήσεων της China Southern Airlines είχαν καθυστερήσεις το Σάββατο. Η EasyJet είχε 323 πτήσεις, ή το 21%, με διακοπές έως τις 12 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ.

Το A320 ανταγωνίζεται το μοντέλο 737 της Boeing Co., και οι δύο οικογένειες αεροσκαφών αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» των στόλων της πολιτικής αεροπορίας. Η Airbus έχει ήδη αναγκαστεί να απορροφήσει προβλήματα κινητήρων στα νεότερα A320neo, που τροφοδοτούνται από κινητήρες της Pratt & Whitney, γεγονός που έχει οδηγήσει εκατοντάδες αεροσκάφη σε προσωρινή ακινητοποίηση για συντήρηση.