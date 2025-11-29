Close Menu
    Saturday, November 29
    Στήριξη Θ. Πετραλιά στην υποψηφιότητα του Κ. Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

    Την στήριξή του στην υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, εξέφρασε με ανάρτησή του ο υφυπουργος Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

    «Η υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί διεθνής αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας» ανέφερε, προσθέτοντας: «Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που τυγχάνει να τον γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια είναι ένας άνθρωπος ευφυής, μεθοδικός και καινοτόμος που εργάζεται για την αναβάθμιση της χώρας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί».

