Τα-2-συνηθισμένα-λάθη-που-θα-σε-κρατήσουν-μακριά-από-την-επαγγελματική-επιτυχία

Ηγεσία δεν είναι μόνο συνεργασία και ομαδικό πνεύμα. Είναι και η γενναιότητα να εμπιστευτείς το ένστικτό σου όταν «κάτι δεν πάει καλά» και να μιλήσεις πρώτος — ακόμη κι αν η συζήτηση γίνει δυσάρεστη.

Αυτό υπογραμμίζει στο CNBC Make It ο Eric Becker, συνιδρυτής και συμπρόεδρος της Cresset Capital, με εμπειρία σε περισσότερες από 100 εταιρείες.

Η αξία του «ενστίκτου» στην ηγεσία

Για τον Becker, κάθε ηγέτης πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να ακούει το ένστικτό του — όχι ως μια παρορμητική αντίδραση, αλλά ως σύνθεση έρευνας, εμπειρίας και κατανόησης των εναλλακτικών επιλογών.

«Όλα ξεκινούν από αυτή την αίσθηση ότι κάτι δεν είναι σωστό», σημειώνει. Κι όταν αυτή η αίσθηση εμφανιστεί, ο ηγέτης δεν μπορεί να την αγνοήσει. Πρέπει να είναι έτοιμος να μιλήσει, είτε μέσα σε μια σύσκεψη είτε ιδιαιτέρως με έναν συνάδελφο. Όσοι αγνοούν το ένστικτό τους κάνουν το πρώτο μεγάλο λάθος. Το δεύτερο είναι η τάση να αποφεύγουμε τις άβολες συζητήσεις.

Η δύσκολη ισορροπία: Ομαδικότητα και διαφωνία

Σε ένα περιβάλλον που προωθεί τη συνεργασία, η προθυμία σου να σταθείς δίπλα στην ομάδα μπορεί να δυσκολέψει τη στιγμή που πρέπει να εκφράσεις διαφωνία.

Ο Becker το θέτει καθαρά: «Κάποιος πρέπει να μιλήσει. Κι αν θέλεις να είσαι ηγέτης, στο τέλος της ημέρας η ευθύνη είναι δική σου».

Το να αμφισβητήσεις μια ιδέα ή την κατεύθυνση του οργανισμού δεν είναι ποτέ εύκολο. Γι’ αυτό, όπως λέει ο Becker, είναι «απολύτως κρίσιμο να γίνεις άνετος με την… μη άνεση».

Πάνω σε αυτή την ιδέα συμφωνούν κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης ηγεσίας:

Πώς ξεκινά μια δύσκολη συζήτηση

Ειδικοί προτείνουν να ξεκινά κανείς με απόλυτη καθαρότητα, ώστε ο συνομιλητής να γνωρίζει τι ακολουθεί και να μην αιφνιδιάζεται. Το παράδειγμα που δίνουν:

«Χρειάζεται να κάνω μια άβολη συζήτηση μαζί σου».

Η απλή αυτή φράση επιτρέπει στον άλλον να πάρει μια ανάσα, να προετοιμαστεί, να γίνει λιγότερο αμυντικός.

Ηγεσία δεν είναι μόνο να στηρίζεις την ομάδα. Είναι να έχεις την αυτοπεποίθηση να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου και να μιλάς έγκαιρα — ακόμη κι όταν είναι δύσκολο. Οι μεγάλοι ηγέτες δεν αποφεύγουν τις άβολες συζητήσεις.

Τις θεωρούν προϋπόθεση για πρόοδο, και γι’ αυτό ξεχωρίζουν.