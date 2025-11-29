Τσακαλώτος:-Δεν-θεωρώ-ότι-ο-Τσίπρας-με-αδικεί-στο-βιβλίο-του

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε πως δεν θεωρεί πως τον αδικεί ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, «Ιθάκη», ενώ τόνισε πως είναι υπέρ των συνεργασιών.

«Δεν έχω παράπονο από τον κ. Τσίπρα γενικώς, δεν θεωρώ δηλαδή ότι με αδικεί. Έχω διαβάσει 300 σελίδες που αφορούν από το 2019 και μετά πολύ προσεκτικά και το αφήγημά του για το μέλλον και τι έγινε μεταξύ ’19 και ’23. Οι αναφορές σε μένα είναι δίκαιες», ανέφερε στην ΕΡΤ ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Οικονομικών.

Αναφορικά με το βασικό λάθος που θεωρεί ότι έκανε το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε: «Το βασικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μετά τα μνημόνια κάναμε στροφή προς το κέντρο και δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον λαό ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα άμεσα προβλήματα».

Για το ζήτημα της Novartis, σημείωσε: «O τρόπος που σηκώσαμε το θέμα της Novartis δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Είμαι σε θέση να ξέρω -δεν ανακατεύτηκα εγώ άμεσα- ότι υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι που λέγανε ή έχουν διαγραφεί, τα αδικήματα ή είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αποδείξεις(…)». Σχολίασε επίσης πως «έπρεπε να πάρουμε το δρόμο της πολιτικής ευθύνης».

Αναφορικά με τις συνεργασίες είπε: «Εγώ θεωρώ ότι είμαι υπέρ των συνεργασιών πάνω σε ένα πρόγραμμα, αλλά στα σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορώ να φανταστώ ως οικονομολόγος και πολιτικός ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε 5%, να φθάσουμε στο 5% αμυντικές δαπάνες και να έχουμε κοινωνικό κράτος».

«Οραματίζομαι τον σοσιαλισμό που θα έχει δημοκρατία, θα έχει διαβούλευση, θα έχει συμμετοχή. Μπορεί το κόμμα μου να πείσει ότι δεν είναι δημοκρατικό, αλλά θα φέρει σε πέρας ένα όραμα που είναι δημοκρατικό, συλλογικό, αλληλέγγυο; Δεν είναι δυνατόν» πρόσθεσε, για να καταλήξει: «Θα ήθελα να υπάρχει δημοκρατία, διαβούλευση και συμμετοχή των ανθρώπων που διαμορφώνουν πολιτική».

