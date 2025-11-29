Τσιάρας: Από Δευτέρα οι ενστάσεις για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Γιατί δόθηκαν χαμηλότερα ποσά

Όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που πραγματικά δικαιούνται, διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφερόμενος στις αντιδράσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδοτήσεις που εκταμίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η φετινή χρονιά είναι «μεταβατική» για τον Οργανισμό, λόγω του νέου υβριδικού συστήματος πληρωμών και των αλλαγών που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως τόνισε, ότι «κανένας έντιμος αγρότης και κανένας έντιμος κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί».

Ο υπουργός ανέλυσε ότι τα χαμηλότερα ποσά οφείλονται σε τρεις κατηγορίες προβλημάτων:

Μη επιλέξιμες εκτάσεις . Λόγω αυστηρότερουπλαισίου που ζήτησε η Ε.Ε., «κάποιες εκτάσεις κρίθηκαν μη επιλέξιμες».

. Λόγω αυστηρότερουπλαισίου που ζήτησε η Ε.Ε., «κάποιες εκτάσεις κρίθηκαν μη επιλέξιμες». Αναντιστοιχίες σε ΚΑΕΚ . Περίπου 15.000 αγροτεμάχια σε Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη δεν έλαβαν επιδότηση, καθώς «υπήρξε αναντιστοιχία στους αριθμούς ΚΑΕΚ» με την ταυτότητα του ακινήτου.

. Περίπου 15.000 αγροτεμάχια σε Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη δεν έλαβαν επιδότηση, καθώς «υπήρξε αναντιστοιχία στους αριθμούς ΚΑΕΚ» με την ταυτότητα του ακινήτου. 13.000 κτηνοτρόφοι εκτός επιλέξιμων βοσκοτόπων. Παρότι είχαν νόμιμα παραστατικά, «δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν σε επιλέξιμους βοσκοτόπους».

Για όλες τις περιπτώσεις, «από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία ενστάσεων – αίτησης θεραπείας», ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να πιστωθούν τα ποσά.

Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι 363 εκατ. ευρώ έχουν ήδη πιστωθεί, ωστόσο παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι αυτές σχετίζονται με τη μεγάλη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι μια χρονιά με συνέπειες. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι αναγκαία η μετάβαση στη νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης», σημείωσε.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η χρονιά είναι δύσκολη για τον πρωτογενή τομέα, με χαμηλές τιμές, αυξημένο κόστος και επιπτώσεις από την κλιματική κρίση. Όπως ανέφερε: «Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Όλες οι χώρες βιώνουν τεράστια πίεση στον πρωτογενή τομέα».

Υπενθύμισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα μείωσης κόστους, όπως:

αύξηση κατά 50% της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο,

μείωση ΦΠΑ σε εφόδια (από 13% στο 6%) και αγροτικά μηχανήματα (από 24% στο 13%),

φθηνό αγροτικό ρεύμα.

Ο υπουργός έθεσε το ευρύτερο ζήτημα του ρόλου της ευρωπαϊκής γεωργίας: «Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα για επισιτιστική επάρκεια; Για ποιοτικά προϊόντα; Ή για κοινωνική συνοχή;».

Υπογράμμισε επίσης ότι οι επερχόμενες εμπορικές συμφωνίες, αλλά και η ένταξη της Ουκρανίας, που διαθέτει το «25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρώπης», θα επηρεάσουν καθοριστικά τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα.

Τέλος, απαντώντας στα αιτήματα των κτηνοτρόφων, αναφορικά με την πανδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο υπουργός υπενθύμισε:

τη γενναία αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για κοπάδια που θανατώθηκαν,

την ενεργοποίηση του Μέτρου 23, που «θα πληρωθεί τις επόμενες ημέρες» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Τέλος, ερωτηθείς περί αστοχιών στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, απάντησε: «Δεν θα δεχθώ ότι υπήρχαν αστοχίες», παραπέμποντας την αξιολόγηση στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή και τόνισε ότι απαιτείται «απόλυτη συνεργασία υπουργείου, Περιφερειών και κτηνοτρόφων» για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.