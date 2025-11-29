Χάος στις αερομεταφορές από τη μαζική ανάκληση των Airbus A320 – Χιλιάδες ταξιδιώτες επηρεάζονται παγκοσμίως

Μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές οδηγίες στην 55ετή ιστορία της Airbus προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση στις αερομεταφορές, με χιλιάδες ταξιδιώτες να μένουν καθηλωμένοι στο έδαφος.

Η εντολή για άμεση αναβάθμιση λογισμικού σε 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 — πάνω από το μισό παγκόσμιο στόλο των narrow-body jets — οδήγησε σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις εν μέσω ενός από τα πιο φορτωμένα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα της χρονιάς.

Η δυσλειτουργία σχετίζεται με έντονη ηλιακή ακτινοβολία που φαίνεται να επηρέασε δεδομένα κρίσιμα για τον έλεγχο πτήσης.

Αναταράξεις σε ΗΠΑ, Ασία και Αυστραλία

Η οδηγία της Airbus επηρέασε άμεσα αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο, από τη Βόρεια Αμερική έως την Ασία και την Ωκεανία.

Οι αμερικανικοί αερομεταφορείς

American Airlines: επηρεάστηκαν 209 αεροσκάφη, από τα αρχικά 340 που είχαν εντοπιστεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αναβαθμίσει τα περισσότερα και αναμένει να ολοκληρώσει σχεδόν όλο τον στόλο εντός της ημέρας.

United Airlines: έξι αεροσκάφη χρειάστηκαν αναβάθμιση, με «ελάχιστες επιπτώσεις» σε δρομολόγια.

Delta Air Lines: λιγότερα από 50 αεροσκάφη επηρεάστηκαν.

Iαπωνία

Η ANA Holdings ακύρωσε 95 εσωτερικές πτήσεις, επηρεάζοντας περίπου 13.200 επιβάτες, καθώς διαθέτει τη μεγαλύτερη ιαπωνική flota Airbus single-aisle.

Η Japan Airlines, με στόλο κυρίως Boeing, επηρεάστηκε λιγότερο.

Ινδία – Σιγκαπούρη – Αυστραλία

Η Air India δήλωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει την αναβάθμιση σε πάνω από 40% των αεροσκαφών της, χωρίς ακυρώσεις αλλά με επιμέρους καθυστερήσεις.

Η Scoot, του ομίλου Singapore Airlines, είχε 21 από τα 29 A320 της στη λίστα των επηρεαζόμενων, με στόχο ολοκλήρωσης των εργασιών έως το Σάββατο.

Η Jetstar Airways της Αυστραλίας ακύρωσε περίπου 90 πτήσεις, καθώς 34 αεροσκάφη της χρειάζονταν διορθώσεις λογισμικού. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 20 είχαν επιστρέψει σε υπηρεσία, με τα υπόλοιπα να αναμένονται μέσα στη νύχτα, ώστε να επανεκκινήσει το πτητικό πρόγραμμα την Κυριακή.

Η μητρική της, Qantas, ελέγχει μαζί με τη Jetstar περίπου το 65% της αυστραλιανής αγοράς. Αντίθετα, η Virgin Australia — με μόλις τέσσερα A320 — δεν επηρεάστηκε.

Μικρότερα τα προβλήματα σε Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η εικόνα ήταν καλύτερη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει περιορισμένες αναταράξεις, ενώ η Γαλλία αντιμετώπισε μεγαλύτερα προβλήματα.

Τα μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια ανέφεραν ήπιες επιπτώσεις:

Gatwick: έκανε λόγο για «ορισμένες αναστατώσεις».

Heathrow: δεν ανέφερε καμία ακύρωση που σχετίζεται με την οδηγία της Airbus.

Manchester Airport: δήλωσε ότι δεν αναμένει σημαντικά προβλήματα.

Οι British Airways και Air India, που δραστηριοποιούνται έντονα στα βρετανικά αεροδρόμια, φαίνεται να μην επηρεάζονται σοβαρά από την ανάκληση.

Η EasyJet, που διαθέτει μεγάλο στόλο A320 στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι αναμένει «κάποια αναστάτωση», αλλά προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις. Λίγο αργότερα επιβεβαίωσε ότι:

έχει ήδη ολοκληρώσει την αναβάθμιση σε μεγάλο μέρος των αεροσκαφών,

σχεδιάζει πλήρες πρόγραμμα πτήσεων για το Σάββατο.

Στο Παρίσι, η Air France φαίνεται να αντιμετώπισε περισσότερο αισθητές επιπτώσεις, με αρκετές καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle το πρωί του Σαββάτου.

Ελλάδα: Δεν επηρεάζονται Aegean, Sky Express

Παρά το διεθνές χάος, οι ελληνικές εταιρείες δεν επηρεάστηκαν.

AEGEAN

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

έχει ήδη ολοκληρώσει την προβλεπόμενη αναβάθμιση λογισμικού στα αεροσκάφη της,

δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις πτήσεις,

το πτητικό έργο συνεχίζεται κανονικά και χωρίς διαταραχές.

SKY express

Σε δική της ανακοίνωση τονίζει ότι: κανένα αεροσκάφος της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 A320 που απαιτούν αναβάθμιση. Oι πτήσεις της εκτελούνται κανονικά, χωρίς οποιαδήποτε επίδραση από την οδηγία της Airbus.

Τι προκάλεσε τη βλάβη

Οι ρυθμιστικές αρχές ΗΠΑ και Ευρώπης αναφέρουν ότι η ανάγκη άμεσης αναβάθμισης σχετίζεται με περιστατικό της JetBlue στις 30 Οκτωβρίου, όταν ένα A320 παρουσίασε απρόσμενη, μη εντολή «pitch down» κίνηση.

Η Airbus και οι αρχές ασφαλείας αναφέρουν ότι:

«Έντονη ηλιακή ακτινοβολία» (solar radiation) προκάλεσε αλλοίωση κρίσιμων δεδομένων στα συστήματα ελέγχου.

Σε ακραία περίπτωση, οδήγησε σε απρόσμενη κίνηση του elevator, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια της πτήσης.

Οι αρχές (EASA, FAA) εξέδωσαν επείγουσα οδηγία για άμεση λήψη μέτρων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες τεχνικές ανακλήσεις στην ιστορία της Airbus.

