black-friday:-Πώς-να-εντοπίζετε-τις-προσφορές

Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα.

Με τον θεσμό της Black Friday να βρίσκεται στην κορύφωσή του και το τετραήμερο προσφορών σε πλήρη εξέλιξη, αυτή είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιήσουν έξυπνες, στοχευμένες και συμφέρουσες αγορές.

Όπως άλλωστε έχει ήδη αναφέρει το -, φέτος και περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως οι εκπτώσεις που προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό είναι πραγματικές και όχι πλασματικές, ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί και τα διαθέσιμα εργαλεία που εντοπίζουν τις μη πραγματικές προσφορές.

Πώς αναγράφονται οι εκπτώσεις – Παραδείγματα

Όπως ενημερώνει τα μέλη της η ΕΣΕΕ, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Εφόσον έχουμε αυξομειώσεις στην τιμή, τότε επιστρέφουμε στον βασικό κανόνα της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών.

1. Παράδειγμα διαδοχικών μειώσεων τιμής: Ο έμπορος πωλούσε ένα παντελόνι για 100 ευρώ. Την Παρασκευή 28/11/2025 (Black Friday) χορηγεί έκπτωση 30% και πωλεί το προϊόν στην τιμή των 70 ευρώ. Εν συνεχεία την επόμενη ημέρα, Σάββατο 29/11/2025, θέλει να προχωρήσει σε νέα προσφορά και το πωλεί στην τιμή των 60 ευρώ, ενώ την Κυριακή 30/11/2025, προχωράει σε περαιτέρω μείωση τιμής και το πωλεί στα 50 ευρώ. Τις ημέρες αυτές κατά τις οποίες εφαρμόζονται διαδοχικές μειώσεις ο έμπορος θα μπορεί να χρησιμοποιεί ως τιμή αναφοράς την αρχική τιμή των 100 ευρώ. Δηλαδή θα μπορεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

– Παρασκευή 28/11/2025: «30% έκπτωση! Από 100 Euro 70 Euro»

– Σάββατο 29/11/2025: «40% έκπτωση! Από 100Euro 60 Euro»

– Κυριακή 30/11/2025: «Έκπτωση 50%! Από 100Euro 50 Euro»

Αν ο έμπορος θέλει να διατηρήσει τη μειωμένη τιμή και μετά τη Black Friday, θα μπορεί να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 ευρώ για διάστημα 60 ημερών από την αρχική μείωση τιμής. Μετά την πάροδο των 60 ημερών από τις 28/11/2025 δεν θα μπορεί να επικαλείται την τιμή των 100 ευρώ, αλλά τη νέα χαμηλότερη τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μέσα στις 30 προηγούμενες ημέρες.

2. Παράδειγμα αυξομειώσεων (άρα δεν εφαρμόζονται διαδοχικές μειώσεις εντός 60 ημερών): Έμπορος με προγενέστερη τιμή ενός ζευγαριού παπουτσιών στα 100 ευρώ προχωράει σε προσφορά 30% στις 08/11/2025:

– 28/11/2025: Μείωση τιμής στα 70 Euro – Ανακοίνωση: 100 Euro τώρα μόνο 70 Euro.

– 22/11/2025: Αύξηση τιμής στα 90 Euro – Παράθεση μόνο της τιμής των 90 Euro (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, γιατί έχουμε αύξηση της τιμής).

– 28/11/2025: Μείωση τιμής στα 80 Euro – Παράθεση μόνο της τιμής των 80 Euro (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, καθώς η χαμηλότερη τιμή -άρα και η προγενέστερη τιμή- κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών είναι πια τα 70 Euro και όχι τα αρχικά 100 Euro).

– 29/11/2025: Μείωση τιμής στα 45 Euro – Ανακοίνωση: 60 Euro τώρα μόνο 45 Euro (καθώς η χαμηλότερη κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών τιμή ήταν τα 70 Euro η οποία και αποτελεί την προγενέστερη τιμή).

– 30/11/2025: Μείωση τιμής στα 30 Euro – Ανακοίνωση: 60 Euro τώρα μόνο 30 Euro (εδώ έχουμε διαδοχική έκπτωση η οποία ξεκίνησε την 34η ημέρα, ο έμπορος διατηρεί ως προγενέστερη τιμή τα 70 Euro).

Τα online χρήσιμα εργαλεία για την εξέλιξη των τιμών

Τα τελευταία δε χρόνια αυξάνονται τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα online και μας δείχνουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αξιοποίηση των εν λόγω εργαλείων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της προσφερόμενης εκπτωτικής τιμής.

Παράλληλα, καθώς πλέον ο καταναλωτής είναι ολοένα και πιο ενημερωμένος, καλείται να προχωρήσει σε εξονυχιστική έρευνα αγοράς προτού προχωρήσει σε παραγγελίες των προϊόντων που επιθυμεί. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αγοράς, είναι ορθό να σημειώνει τις τιμές των προϊόντων πριν και μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων, ώστε να μπορεί εύκολα να τις συγκρίνει εκ των υστέρων και να γνωρίζει ποιο είναι το αληθινό οικονομικό όφελος.

Πώς θα κερδίσουν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές

«Δύο είναι οι λέξεις «κλειδιά» ώστε η φετινή Black Friday να αποβεί win – win για εμπορικές επιχειρήσεις και καταναλωτές: Ευθύνη και Ισορροπία», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Οι 230 χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα έχουν αναλάβει τη δική τους ευθύνη, με μεγάλες προσφορές και πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας στις μειώσεις τιμών. Η δύναμη όμως είναι στα χέρια των καταναλωτών. Τους καλούμε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνει ο έντονος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, αλλά με αγορές τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, σε μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους και μικρότερες συνοικίες. Δεν χρειάζεται να ψάχνουν εκτός συνόρων και σε μη ασφαλείς ιστότοπους, για να βρουν μεγάλες μειώσεις τιμών και να εντοπίσουν την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής. Η σύγχρονη ελληνική εμπορική επιχείρηση, μέσα από όλα τα κανάλια πωλήσεων και με το φυσικό της κατάστημα που δεν κάνει ‘εκπτώσεις’ στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την εμπιστοσύνη με τον πελάτη, μπορεί και πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή σε αυτή τη Black Friday. Η επιτυχής προσαρμογή της ελληνικής αγοράς τα επόμενα χρόνια σε ένα πιο ισορροπημένο εμπορικό μοντέλο είναι στο χέρι όλων μας. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διαδικασία αναβάθμισης των ψηφιακών εργαλείων και των δεξιοτήτων, ώστε να ανταγωνίζονται ισάξια εντός και εκτός συνόρων. Έμποροι, καταναλωτές και Πολιτεία, ας συμβάλλουμε συνειδητά και υπεύθυνα ώστε κάθε σημαντικό “ραντεβού” όπως η Black Friday, να αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των ελληνικών επιχειρήσεων».