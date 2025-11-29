h-«μεγάλη-επανεκκίνηση»-Τσίπρα-στις-3-Δεκεμβρίου:-Τα-μηνύματα,-τα-πρόσωπα-και-οι-επόμενες-κινήσεις-μετά-την-παρουσίαση-της-Ιθάκης

Με μια νέα χρωματική παλέτα, μοντέρνα γραμματοσειρά και τη φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα σε κεντρική θέση κυκλοφόρησε χθες η αφίσα για την παρουσίαση της “Ιθάκης”, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο “Παλλάς”, αποκαλύπτοντας εμμέσως πολλά από τα στοιχεία της εκδήλωσης, αλλά και της επόμενης ημέρας αναφορικά με τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Τα χρώματα

Με σαφή την… απόσταση από το κόκκινο και το μοβ, χρώματα που κυριάρχησαν στα λογότυπα και τις εκλογικές καμπάνιες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού “έντυσε” οπτικά την εκδήλωση της “Ιθάκης” με λευκό, πορτοκαλί και μπλε, σηματοδοτώντας την μετακίνησή του προς το χώρο του Κέντρου. Την ίδια στιγμή, οι γραφιστικές επιλογές του επιτελείου Τσίπρα δεν μοιάζουν ασύνδετες με τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, όταν η επικοινωνιακή προβολή της “Ιθάκης” χαρακτηρίζεται από έντονο επαγγελματισμό και γαλλική… σφραγίδα.

Υπό αυτήν την έννοια, δεν ήταν λίγοι, όσοι αναστοχάστηκαν αναφορικά με τα νέα χρώματα που περιβάλλουν στην αφίσα το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, ιδίως όταν δεν αποτελεί μυστικό ότι η ομιλία του την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι αμιγώς πολιτική, αλλά και εν μέρει αποκαλυπτική των προθέσεών του.

Τέλος το χθες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί εκτενώς στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε χρόνο ενεστώτα, θα περιγράψει τις μεγάλες προκλήσεις και τα διακυβεύματα της σημερινής εποχής, αλλά θα αποφύγει κάθε νύξη στο προσωπικό πολιτικό του παρελθόν.

Όσο για τα όσα έχουν προηγηθεί, δηλαδή η “έφοδος στον ουρανό” με την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε δεσπόζουσα πολιτική δύναμη, η διακυβέρνηση Τσίπρα, οι εσωκομματικές τριβές και η διαπραγμάτευση, αυτά έχουν εξαντληθεί στις σελίδες της “Ιθάκης”, με τον πρώην Πρωθυπουργό να τραβά με την έκδοση του βιβλίου του μια “κόκκινη γραμμή” με το χθες.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αναφορές στο περιεχόμενο του βιβλίου, αν και αποσπάσματά του θα αναγνωσθούν στη διάρκεια της παρουσίασης, όπου θα προηγηθεί η ανάλυση του πολιτικού και ιστορικού αποτυπώματος του βιβλίου, αλλά από άλλα πρόσωπα, πλην του ίδιου.

Καθαρό σήμα για το αύριο

Αντίθετα, ο πρώην Πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί στο σήμερα, στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο, αλλά και στην επόμενη ημέρα των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα, στέλνοντας ένα πρώτο, αλλά καθαρό σήμα των επόμενων κινήσεών του.

Άλλωστε, μετά την Αθήνα θα ακολουθήσουν περιοδείες για την παρουσίαση του βιβλίου του ανά την Ελλάδα, αλλά και προσωπικές του εξορμήσεις, αναθερμαίνοντας εκ νέου την προσωπική του σχέση με την προοδευτική κοινωνική βάση.

Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε από το επιτελείο του για το… χθες και την “Ιθάκη” να μιλήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ευγενία Φωτονιάτα

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και

Γιώργος Χουλιαράκης