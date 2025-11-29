home-alone:-Πόσο-θα-κόστιζε-η-διαμονή-του-Κέβιν-Μακάλιστερ-στη-Νέα-Υόρκη-το-2025;

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο συμπαθής μικρός του Home Alone, Κέβιν Μακάλιστερ, έχασε τους γονείς του στο αεροδρόμιο του Σικάγο, αλλά κατέληξε να κάνει πολυτελείς χριστουγεννιάτικες διακοπές μόνος του, στη Νέα Υόρκη. Μια νέα ανάλυση της iSelect αποκαλύπτει πόσο θα κόστιζε σήμερα η θρυλική περιπέτεια του Κέβιν.

Με βάση στοιχεία από το The Plaza Hotel, ιστορικά αρχεία και σύγχρονες τιμές μενού, η μελέτη δείχνει ότι η διάσημη διαμονή του Κέβιν, θα είχε εκτοξευθεί από 2.109 δολάρια το 1992 σε 8.511 δολάρια το 2025, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση 303%.

Κατά συνέπεια, ο Κέβιν Μακάλιστερ θα πλήρωνε πάνω από 7.300 ευρώ για τη διαμονή του στο Home Alone 2 το 2025!

Τι θα κάλυπτε (ή όχι) η ταξιδιωτική ασφάλιση:

Το άρθρο αναλύει τους λόγους για τους οποίους — ακόμα κι αν υπήρχε ταξιδιωτική ασφάλιση — η πιθανότητα αποζημίωσης είναι πρακτικά μηδενική:

Πολυτελής σουίτα ξενοδοχείου: δεν θεωρείται «αναγκαία» διαμονή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Room service, φαγητό, παγωτά: προαιρετικά και «πολυτελή», όχι «ουσιώδη».

Χρήση πιστωτικής κάρτας χωρίς εξουσιοδότηση: εξαφανίζει κάθε ευκαιρία αποζημίωσης.

Αγορές, δωρεές – προσωπικά έξοδα, όχι καλυπτόμενα.

Άρα, πιθανώς, θα κατοχύρωνε μόνο αποζημίωση για απολεσθείσες αποσκευές και — στην καλύτερη περίπτωση — για ανάγκη έκτακτης, συνήθως οικονομικής, διαμονής.

Από τα περίπου 7.341 € της περιπέτειάς του στη Νέα Υόρκη, η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν θα κάλυπτε τίποτα.

Ο Adrian Bennett, General Manager – General Insurance, σχολιάζει:

«Δυστυχώς, ένας ανήλικος που ταξιδεύει μόνος χωρίς γονική συναίνεση ακυρώνει τις περισσότερες ταξιδιωτικές ασφαλίσεις. Στην περίπτωση του Κέβιν, η χρήση μη εξουσιοδοτημένης κάρτας και οι πολυτελείς επιλογές διαμονής δεν θα καλύπτονταν. Και φυσικά, ο καλύτερος τρόπος να απολαύσουμε τις γιορτές είναι όλοι μαζί — και όχι… μόνοι στο σπίτι.»

Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι το εξής: Αυτό το κόστος εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει τις μετακινήσεις με ταξί (ή με λιμουζίνα με πίτσα) στην πόλη.

Λογική μάλλον και η αντίδραση του πατέρα του στο τέλος της ταινίας!

– - iselect, FoxNews