o-Τραμπ-«παγώνει»-όλες-τις-αποφάσεις-ασύλου-μετά-την-επίθεση-σε-μέλη-της-Εθνοφρουράς-κοντά-στον-Λευκό-Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα «παύσει οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» μια ημέρα αφότου δύο μέλη της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν στην Ουάσινγκτον σε μια επίθεση που έχει γίνει πολιτικό σημείο ανάφλεξης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, ανακοίνωσε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι αναστέλλεται κάθε έγκριση, απόρριψη ή ολοκλήρωση αιτήσεων ασύλου «έως ότου διασφαλιστεί ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Η οδηγία εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση» προς τις ΗΠΑ από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Νωρίτερα το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της Σάρα Μπέκστρομ, ενός από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν στην επίθεση της Τετάρτης κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται ότι η επίθεση διαπράχθηκε από τον Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, Αφγανό υπήκοο που εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 στο πλαίσιο προγράμματος της περιόδου Μπάιντεν για την εκκένωση και επανεγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων Αφγανών μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, του χορηγήθηκε άσυλο τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ την Πέμπτη η CIA επιβεβαίωσε ότι είχε συνεργαστεί με στρατιωτικές μονάδες που υποστηρίζονταν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο Λακανβάλ τραυματίστηκε στην επίθεση και κρατείται, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Το δεύτερο μέλος της Εθνοφρουράς, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το CBS News, προσωπικό της USCIS έλαβε εντολή να μη λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αιτήσεις ασύλου που έχουν κατατεθεί, επιτρέποντας την επεξεργασία τους μόνο μέχρι το στάδιο πριν από τη λήψη τελικής απόφασης. «Όταν φτάσετε στο σημείο καταχώρισης απόφασης, σταματάτε και κρατάτε τον φάκελο», ανέφερε η οδηγία. Μέχρι στιγμής, περιορισμένες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές τόσο για τη συγκεκριμένη εντολή όσο και για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα επηρεαστούν από το νέο σχέδιο. Η προοπτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από υπηρεσίες του ΟΗΕ και εκτιμάται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις.

Οι ανακοινώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της σκλήρυνσης της μεταναστευτικής πολιτικής κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ. Η κυβέρνηση έχει επιδιώξει μαζικές απελάσεις μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στις ΗΠΑ, δραστική μείωση του αριθμού των ετήσιων προσφυγικών εισαγωγών και κατάργηση της αυτόματης ιθαγένειας για όσους γεννιούνται στο αμερικανικό έδαφος.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα απομακρυνθεί από τη χώρα κάθε αλλοδαπός «που δεν ανήκει εδώ». Την ίδια ημέρα, οι ΗΠΑ ανέστειλαν την επεξεργασία όλων των μεταναστευτικών αιτημάτων από υπηκόους Αφγανιστάν, κάνοντας λόγο για επανεξέταση «πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου». Την Πέμπτη, η USCIS ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει πράσινες κάρτες που έχουν εκδοθεί σε υπηκόους 19 χωρών, χωρίς να αναφερθεί ρητά στο περιστατικό. Στο προεδρικό διάταγμα του Ιουνίου, περιλαμβάνονται το Αφγανιστάν, η Κούβα, η Αϊτή, το Ιράν, η Σομαλία και η Βενεζουέλα.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης ότι θα «τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιχορηγήσεις σε μη πολίτες», δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή θα «επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως» από πολιτικές που είχαν, όπως είπε, επηρεάσει αρνητικά «τα κέρδη και τις συνθήκες διαβίωσης πολλών Αμερικανών».

