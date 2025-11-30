«Άνοιγμα»-στους-πολυχώρους-κάνουν-τα-σούπερ-μάρκετ

Η δημιουργία πολυχώρων με έμφαση στη γαστρονομία και την εστίαση. Τα φιλόδοξα project που βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

Σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοποριακά projects δρομολογούν τα τελευταία χρόνια η μια μετά την άλλη οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, προκειμένου να εναρμονιστούν με όσα επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Άλλωστε είναι τέτοιο το μέγεθος των ανακατατάξεων και των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στο οικοσύστημα της οργανωμένης λιανικής τροφίμων, που καθιστά μονόδρομο τις επενδύσεις των αλυσίδων σε concepts που προάγουν την καινοτομία και αφουγκράζονται τις ανάγκες της νέας εποχής. Μιας εποχής που αλλάζει άρδην την εικόνα που είχαν παλαιότερα τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ και τα μετατρέπει σε ισχυρούς λιανεμπορικούς ομίλους που κάνουν «άνοιγμα» και σε επιπλέον πεδία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία πολυχώρων σε εγκαταστάσεις εκτός των χώρων των σούπερ μάρκετ, με πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων, ικανών να προσελκύσουν μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού.

Τι θα περιλαμβάνει το Food Hall στον Ρέντη δια «χειρός» Σκλαβενίτη

Όπως έχει ήδη γράψει το - , σε φάση κατασκευής βρίσκεται το Food Hall στον Ρέντη, το φιλόδοξο project του ομίλου Σκλαβενίτης που αφορά σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, προκειμένου να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027.

Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού), θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών.

«Θα έχουμε μία αγορά μικρών παραγωγών. Θα υπάρχουν 8-10 περίπτερα τα οποία θα τα παρέχουμε δωρεάν σε μικρούς παραγωγούς που θα φέρνουν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν πρώτη φορά εκεί για να δουν και την απήχηση στον κόσμο. Όταν θα πετυχαίνει αυτό το προϊόν θα είναι ένα καλό τεστ για να έρχεται μετά στα ράφια των καταστημάτων μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Σκλαβενίτης. Μια ελληνική εταιρεία πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική παραγωγή», τονίζουν χαρακτηριστικά πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Αντίστροφη μέτρηση για το Lidl House Athens με τη «σφραγίδα» της Lidl Ελλάς

Ταυτόχρονα, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στους εκπροσώπους του Τύπου, σε ειδική εκδήλωση, ο CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη λειτουργίας του Lidl House Athens.

«Θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος (open space) στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία του νέου εγχειρήματος. Η λειτουργία του Lidl House Athens εκτιμάται, σύμφωνα με τον Martin Brandenburger, τον Μάρτιο του 2026.

Επένδυση στο… αύριο

Όπως είναι φυσικό, τέτοιου είδους επενδυτικές κινήσεις έχουν στόχο την προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του καταναλωτικού κοινού, μέσω επιπλέον δραστηριοτήτων που μοιάζουν μερικώς συναφείς με τις λειτουργίες ενός τυπικού σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, η νέα εποχή αποτελεί και νέα ρίσκα και νέα πρωτοποριακά εγχειρήματα. Όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κλάδος υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενώ μόνο για το διάστημα 2020-2025 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ. Σήμερα, η χώρα διαθέτει περί τις 40-43 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που διαθέτουν 4.500 καταστήματα, απασχολούν πάνω από 120.000 εργαζόμενους και παράγουν σωρευτικό κύκλο εργασιών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ύψους περί τα 16 δισ. ευρώ.