Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

Επόμενη και τελευταία στάση για το τετραήμερο του μεγαλύτερου εκπτωτικού γεγονότος της χρονιάς, η Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την Black Friday και λίγο πριν την έναρξη της Cyber Monday, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά σήμερα Κυριακή για να προσελκύσουν εκ νέου το αγοραστικό κοινό, το οποίο προκάλεσε αυξημένη εμπορική κίνηση τις προηγούμενες ημέρες.

Εκτός από από τα μαγαζιά τα οποία έχουν προτάξει τις προσφορές τους ως δέλεαρ για αγορές, ανοιχτές την Κυριακή θα παραμείνουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται ότι η κορύφωση των εκπτωτικών προσφορών θα γίνει την Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου – η οποία όμως αφορά αποκλειστικά τα ψηφιακά καταστήματα- ένα διάστημα κατά το οποίο οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ένα τετραήμερο προσφορών, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τη δυνατότητα για έξυπνες και στοχευμένες αγορές.

Αυτά συμβαίνουν πριν την επίσημη εκκίνηση του εορταστικού ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα, το οποίο ξεκινά στις την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά και θα διαρκέσει ως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου. Μια περίοδος στην οποία ποντάρουν οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν τους τζίρους τους.

Αν και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία για τους τζίρους των επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόβλεψη του προέδρου του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά αναμένεται εφέτος να κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις, με μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ για το τετραήμερο του μεγαλύτερου εκπτωτικού γεγονότος της χρονιάς.

Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και κάποια ενδέχεται να είναι κλειστά καθώς η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι προαιρετική. Από την πλευρά τους, τα εμπορικά κέντρα και τα mall θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Τα εμπορικά κέντρα λειτουργούν την Κυριακή είναι τα:

The Mall: 11:00 – 20:00

Metro Mall: 11:00 – 20:00

Attica: 11:00 – 20:00

McArthurGlen: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν

Εκτός από τα εμπορικά μαγαζιά, ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα από ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για τα Lidl (από 11:00 ως 20:00), τα MarketIN (από 11:00 ως 18:00) και τα MyMarket (από 11:00 ως 20:00).

Αντίθετα οι αλυσίδες «Σκλαβενίτης», «Βασιλόπουλος», «Μασούτης» και «Γαλαξίας» δεν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τους.

Το ωράριο της εορταστικής περιόδου

Το ωράριο λειτουργίας που προτείνουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι για την εορταστική περίοδο έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ