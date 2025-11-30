Αντιδράσεις-από-την-αντιπολίτευση-για-την-αστυνομική-βία-κατά-των-αγροτών-στα-μπλόκα 

Την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων προκάλεσαν τα σημερινά βίαια επεισόδια αγροτών – αστυνομικών και οι 3 συλλήψεις αγροτών στα μπλόκα της Νίκαιας και του Πλατύκαμπου.

ΠΑΣΟΚ: Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις

«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία.

Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Το ΚΚΕ για τις κινητοποιήσεις των «βιοπαλαιστών αγροτών» και τη «κυβερνητική καταστολή»

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τον μαζικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, που αποδεικνύει ότι «ο κόμπος έφτασε το χτένι», εξαιτίας της πολιτικής που τους ξεκληρίζει, του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής, της έλλειψης προστασίας από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, της προσπάθειας να τους φορτώσουν τις συνέπειες των σκανδάλων που εκτρέφουν η ΚΑΠ της ΕΕ κι εμπλέκονται οι κυβερνήσεις και οι παρατρεχάμενοι τους.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις είναι και μια απάντηση στις υποσχέσεις της κυβέρνησης, δήθεν «για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος», οι οποίες δεν πείθουν κανέναν. Η κυβέρνηση επιστράτευσε την καταστολή με χημικά, ΜΑΤ, συλλήψεις για να αντιμετωπίσει αυτούς, τους αγρότες, που τους χρωστάει χρήματα. Όμως και αυτή έπεσε στο κενό από τη μαζικότητα, την αποφασιστικότητα, την οργανωμένη απειθαρχία των βιοπαλαιστών αγροτών.

Ο αγώνας τους είναι δίκαιος, αφορά όλον τον λαό που πληρώνει πανάκριβα τα είδη διατροφής, αφού ανάμεσα στην παραγωγή του βιοπαλαιστή αγρότη και στα λαϊκά νοικοκυριά μεσολαβεί ένας ολόκληρος μηχανισμός από μεγαλέμπορους, βιομήχανους, το ίδιο το κράτος, με τη φορολογία που τους επιβάλλει και που οδηγεί τους αγρότες να πωλούν φτηνά, τα δε λαϊκά νοικοκυριά να αγοράζουν πανάκριβα. Γι’ αυτό και πρέπει o αγώνας τους να βρει συμπαραστάτη το εργατικό – λαϊκό κίνημα κόντρα στις προσπάθειες διχασμού, κοινωνικού αυτοματισμού και καταστολής που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της.

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Κάτω τα χέρια» από τους αγρότες

Να αποσύρει η κυβέρνηση τις αστυνομικές δυνάμεις από τα μπλόκα των αγροτών, ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.



«Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη Σεμερτζίδου και στον Φραπέ αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!

Κάτω τα χέρια από τους αγρότες!

Θα βρείτε όλη την κοινωνία μπροστά σας!

Πληροφορούμαι ότι αστυνομικές δυνάμεις χτυπούν, συλλαμβάνουν και ρίχνουν χημικά στη συγκέντρωση των αγροτών. Πρόκειται για αντιδημοκρατική πράξη αυταρχισμού απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πραγματικών αγροτών, τους οποίους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, την ώρα που κάνετε πάρτι μαζί με τα λαμόγια-κολλητούς σας! Σας καλώ να αποσύρετε τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα!» σημειώνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου.

