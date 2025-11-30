Αξονας Πατρών – Πύργου: Παραδίνονται στην κυκλοφορία τα 10 τελευταία χιλιόμετρα, στις 4 Δεκεμβρίου

Παραδίδονται στην κυκλοφορία, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος», ολοκληρώνοντας πλέον το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια ολοκληρώνονται:

– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.

– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα

– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

– τα κτήρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Αρχές του 2026 τελειώνουν και τα έργα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο

Προχωρά παράλληλα η κατασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Επίσης οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Σύνδεση τριών Περιφερειών με την Ολυμπία Οδό

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.

Συνδέει τρεις Περιφέρειες -Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας- και την Πρωτεύουσα της χώρας με τη σημαντικότερη πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το λιμάνι της Πάτρας.

Η Ολυμπία Οδός από τον Μάρτιο του 2022 πέρασε σε μια νέα εποχή, αφού τότε ξεκίνησε η κατασκευή του νέου τμήματος που θα φέρει πιο κοντά την Αθήνα με τον Πύργο και με έναν από τους σημαντικότερους τόπους της Ιστορίας, την Αρχαία Ολυμπία.

Η ολοκλήρωσή της Πατρών-Πύργου θα προκαλέσει μια σειρά ευεργετικών επιδράσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Πελοποννήσου.

Κατακόρυφη μείωση των τροχαίων

Εξάλλου η δημιουργία τη έχει συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση των ατυχημάτων σε ένα δρόμο που επί χρόνια χαρακτηριζόταν «καρμανιόλα».

Συγκεκριμένα η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά αλλά κυρίως τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας στα 65 χλμ. της Πατρών- Πύργου, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.

Χρ. Δήμας: «Εντός χρονοδιαγράμματος»

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε, μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου παραδίδουμε στην κυκλοφορία, εντός χρονοδιαγράμματος, όπως είχαμε δεσμευτεί, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας ένα έργο που για χρόνια αποτελούσε βασικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος και θα λειτουργεί πλέον ενιαία, προσφέροντας ασφαλείς, γρήγορες και άνετες μετακινήσεις στους χρήστες του.

Η σημασία του έργου αφορά πρωτίστως την οδική ασφάλεια, το επίπεδο της οποίας, ενισχύεται πλέον, καθοριστικά. Ο παλιός οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος ήταν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας, με δεκάδες θανατηφόρα τροχαία. Από τον Δεκέμβριο του 2023 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφήρμοσε στοχευμένα μέτρα οδικής ασφάλειας, αυστηρή επιτήρηση και παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν οι μετωπικές συγκρούσεις και να μειωθεί δραστικά ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων. Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές μέχρι την ολοκλήρωση του νέου δρόμου. Και τον πετύχαμε. Τα ίδια μέτρα, άλλωστε, λαμβάνουμε και στον ΒΟΑΚ.