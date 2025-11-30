Βουλγαρία:-Αυξήθηκαν-κατά-13,8%-οι-καταθέσεις-των-νοικοκυριών-το-2025

Κατά 13,8% ή σχεδόν 12 δισεκατομμύρια λέβα, αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών στις βουλγαρικές τράπεζες, κατά τη διάρκεια του έτους, και ανήλθαν συνολικά σε 97,99 δισεκατομμύρια λέβα στο τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα.

Συγκριτικά, στα τέλη Οκτωβρίου 2024, οι καταθέσεις ανέρχονταν σε 86,09 δισεκατομμύρια λέβα.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν το 44,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 50,31 δισεκατομμύρια λέβα (22,9% του ΑΕΠ) στο τέλος Οκτωβρίου 2025. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, αυξήθηκαν κατά 10,7% (ετήσια αύξηση 12,9% τον Σεπτέμβριο 2025).

Οι καταθέσεις των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 31,3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2025 (18,8% ετήσια αύξηση τον Σεπτέμβριο του 2025) και ανήλθαν σε 4,689 δισεκατομμύρια λέβα (2,1% του ΑΕΠ) στο τέλος του μήνα.

Συνολικά, οι καταθέσεις του μη κυβερνητικού τομέα ανήλθαν σε 153,4 δισεκατομμύρια λέβα (69,7% του ΑΕΠ), με ετήσια αύξηση 13,2%.

