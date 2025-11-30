Η-αγορά-θέλει-ράλι,-τα-etfs-τραβάνε-το-καλώδιο

Το Bitcoin δείχνει να ανακάμπτει από τη ζώνη στήριξης των 82.000 δολαρίων αρπάζοντας 10.000 δολάρια ανοδικά, όμως διαγραμματικά η κίνηση μοιάζει περισσότερο με αντίδραση παρά με ουσιαστική αναστροφή τάσης. Η αγορά διατηρεί επιφυλακτικότητα: πολλοί traders παρακολουθούν με καχύποπτο βλέμμα. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες εκτιμήσεις από traders στην πλατφόρμα Polymarket, υπάρχει πιθανότητα 74% το BTC να παραμείνει κάτω από τα 98.000 δολάρια μέσα στην επόμενη εβδομάδα – ένδειξη ότι το ράλι δεν έχει πείσει ότι είναι βιώσιμο.

Από διαγραμματική άποψη, μπροστά στο Bitcoin στέκονται δύο «βαριές» ζώνες αντίστασης: η πρώτη κοντά στα 96.000 δολάρια, και – ελαφρώς πιο πάνω – μια εξαιρετικά πυκνή ζώνη στην περιοχή 99.000 με 103.000 δολάρια, όπου συγκλίνουν οι 20/50/100 ημερήσιοι εκθετικοί κινητοί μέσοι (EMA) κι έχουν καθοδική κλίση. Αυτό σημαίνει πως για να υπάρξει καθαρή ανοδική διαφυγή, το BTC θα πρέπει να διασπάσει με δύναμη τα 103.000 δολάρια.

Παρά την άνοδο, ο όγκος έχει μείνει χαμηλότερος σε σύγκριση με τις προηγούμενες πτώσεις, ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πως οι αγοραστές – αν και παρόντες – λειτουργούν πιο πολύ ως αντιδρώντες και όχι ως κυρίαρχες δυνάμεις. Χωρίς ισχυρά καταλύτες ή θετική εμπλοκή μεγάλης ροής κεφαλαίων, το ράλι φαίνεται εύθραυστο και ευάλωτο σε νέο γύρισμα.

Και εδώ έρχεται η σημαντική είδηση: τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα ETFs που επενδύουν σε Bitcoin κατευθύνονται προς τον δυσμενέστερο μήνα εκροών από τότε που δημιουργήθηκαν πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, μέσα στον Νοέμβριο, οι επενδυτές έχουν αποσύρει περίπου 3,57 δισ. δολάρια από αυτά τα Bitcoin-ETFs στις ΗΠΑ — ποσό σχεδόν ίσο με το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ εκροών, που ήταν 3,6 δισ. δολάρια (Φεβρουάριος).

Για παράδειγμα το ETF IBIT της BlackRock — το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 60% των συνολικών assets όλων των Bitcoin-ETFs — έχει ήδη γνωρίσει εξαγορές 2,28 δισ. δολαρίων μέσα στον Νοέμβριο. Αν δεν υπάρξει δραστική ανατροπή, αυτός αναμένεται να είναι ο «χειρότερος» μήνας του fund.

Οι παραγωγικές αυτές εκροές δημιουργούν πρόσθετη πίεση σε μια αγορά κρυπτονομισμάτων που τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει ότι συρρικνώνεται: παρότι φέτος έχουν σημειωθεί κάποιες πολιτικές νίκες και κανονιστικές θετικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, το γενικό κλίμα παραμένει διστακτικό.

Με λίγα λόγια: η τρέχουσα αντίδραση του Bitcoin — κάτω από 100.000 δολάρια — έχει «γεύση» ευκαιρίας μόνο υπό προϋποθέσεις. Αν οι τιμές δεν περάσουν πάνω από τα 96.000 δολάρια με όγκο, και αν τα ETFs συνεχίσουν να βλέπουν κεφάλαια να φεύγουν, το ράλι δύσκολα θα πάρει… μπριζόλα με αίμα.

Από την άλλη, αν υπάρξει αναστροφή στα ρεύματα κεφαλαίων, τότε το BTC μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά ανοδική — αλλά μόνο με ξεκάθαρη bullish δομή.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

