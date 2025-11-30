Η αγορά σερβίρει “σταβλίσια” ευκαιρία πριν ξαναζεστάνει τη σχάρα

Οι αγοραστές του Live Cattle (LE1) συμβολαίου είχαν ανέβει στη σκηνή σαν ροκ σταρ στα 248 δολάρια ανά 100 λίβρες, χτυπώντας νέο υψηλό και τραβώντας τα βλέμματα σαν να έπαιζαν το τελευταίο έξτρα κομμάτι που δίνουν οι μουσικοί όταν το κοινό χειροκροτά και απαιτεί «κι άλλο» σε κατάμεστο στάδιο.

Κι εκεί που όλοι πίστευαν ότι το κοπάδι θα συνέχιζε ακάθεκτο προς τα 260, το μοσχάρι αποφάσισε να πατήσει φρένο και κύλησε προς τα 220 με 204 δολάρια, μοιάζοντας περισσότερο με στάση για… νερό στο ποτάμι, παρά με κατάρρευση.

Η διόρθωση ήρθε μετά το spike στην περιοχή 248–237 δολαρίων, που στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα των 55 ημερών θυμίζει μοσχαράκι που πήδηξε τον φράχτη χωρίς να υπολογίσει το βάρος του και τώρα απλώς ανασαίνει πριν συνεχίσει το τρέξιμο.

Την ίδια στιγμή στην πραγματική αγορά, τα cash trades κινήθηκαν γύρω στα 208–216 δολάρια και οι dressed συναλλαγές – εκείνες που αποτυπώνουν την τιμή ανά εκατό κιλά σφαγίου – βρέθηκαν περίπου στα 330 δολάρια, δείχνοντας ότι το beef έκανε μια μικρή «δίαιτα» τιμών αλλά παραμένει καλοταϊσμένο.

Η πτώση στα futures δεν σημαίνει ότι το κρέας έγινε φθηνό αλλά ότι το arbitrage ανάμεσα στο ζωντανό βάρος και στο σφάγιο πήγε να ισορροπήσει λίγο, γιατί το προηγούμενο ράλι είχε ανοίξει τον βηματισμό περισσότερο απ’ όσο άντεχε το κοπάδι.

Όσοι παρακολουθούν την αγορά γνωρίζουν ότι retracements αυτού του τύπου εμφανίζονται συχνά όταν οι προσδοκίες για ζήτηση χαλαρώνουν προσωρινά ή όταν η αγορά «χωνεύει» μια περίοδο στενότητας στην προσφορά. Ένα retracement που μοιάζει περισσότερο με ευκαιρία για μια «γεύση σταβλίσιας» σε discount τιμές.

Μετά τα υψηλά των 248 δολαρίων, η αγορά πιθανότατα πήρε μια ανάσα καθώς το selling pressure από hedgers και feeders προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους. Παρ’ όλα αυτά, ο βασικός κορμός της εικόνας δεν άλλαξε: το κόστος εκτροφής παραμένει υψηλό, η προσφορά σφιχτή, η κατανάλωση σταθερή και τα margins των packers δεν δείχνουν σημάδια κατάρρευσης. Όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό μιας αγοράς που ναι μεν διόρθωσε, αλλά δεν έχασε ούτε τη φόρα ούτε τη μελωδία του ανοδικού της trend.

Με λίγα λόγια, από τα 248 στα 204 δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε πρόκειται να βρούμε τον κιμά στο χασάπη κάτω από τα 10 ευρώ το κιλό. Η αγορά μάλλον μας δίνει το δικαίωμα να ξαναγεμίσουμε το πιάτο πριν ξαναρχίσει το τρέξιμο προς τα πάνω — ένα «refill» σε τιμές που δεν τις λες και καθημερινές.

Όσοι πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη ανοδική ιστορία του beef βλέπουν την κίνηση αυτή όχι σαν καμπανάκι κινδύνου, αλλά σαν ευκαιρία να ξαναμπούν μέσα στο κοπάδι πριν το κοπάδι ξαναμπεί σε φόρμα και φύγει πάλι καλπάζοντας.

Το LE είναι το πιο διαπραγματεύσιμο futures του βοείου στην CME Group, με τιμές σε σεντς ανά λίβρα, και κάθε tick ισοδυναμεί με 10 δολάρια ανά συμβόλαιο.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

