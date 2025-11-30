Η πιο σπάνια ευθυγράμμιση της δεκαετίας ζεσταίνει τις αγορές

Η Wall Street βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη, σχεδόν παράδοξη συγκυρία: οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών, τα hedge funds και οι ιδιώτες επενδυτές κινούνται ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα σπάνιο στατιστικό μοτίβο που ιστορικά έχει προηγηθεί μεγάλων ανοδικών κύκλων.

Στο επίπεδο του εταιρικού κλίματος, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Ο λόγος θετικών προς αρνητικές αναφορές στα conference calls των εταιρικών παρουσιάσεων του S&P 500 για το Q3 2025 φτάνει τις 3,3 φορές, που είναι νέο υψηλό τετραετίας.

Επίσης ο δείκτης Εταιρικού Κλίματος της BofA έχει σκαρφαλώσει στο δεύτερο κορυφαίο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, δείχνοντας ότι η αμερικανική εταιρική ηγεσία βλέπει εμπρός ένα θετικό πλαίσιο ισχυρότερης οικονομικής ορατότητας. Τέτοιοι υψηλοί τόνοι αισιοδοξίας έχουν συνήθως συνδεθεί στο παρελθόν με περιόδους αυξημένων επενδύσεων και αυτό ακριβώς συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Οι δαπάνες τεχνολογικού CapEx έχουν αγγίξει νέα ιστορικά ρεκόρ με το 45% των συνολικών επενδύσεων του S&P 500 να κατευθύνεται πλέον σε τεχνολογία, ΑΙ και συναφείς υποδομές. Η σύγκριση με το “Dot Com” peak του 2000 είναι ενδιαφέρουσα καθώς τότε το ποσοστό ήταν μόλις 39%. Την ίδια στιγμή, οι κλάδοι εμπορευμάτων βρίσκονται σε διαχρονικό χαμηλό ως προς τις επενδύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική οικονομία αναδιαμορφώνεται γύρω από τη νέα τεχνολογική υπεραξία.

Κι ενώ οι εταιρείες επενδύουν όλο και πιο επιθετικά, οι ιδιώτες επενδυτές καταγράφουν μια σχεδόν άνευ προηγουμένου συνέπεια: 23 διαδοχικοί μήνες καθαρών αγορών σε μετοχές, 158 σερί συνεδριάσεις καθαρών flows σε ETFs και 29 εβδομάδων ιστορικό ρεκόρ περισσότερων call από put options. Πρόκειται για συμπεριφορά που παραπέμπει σε φάσεις μεγάλης αυτοπεποίθησης αλλά και συμμετοχής στο μελλοντικό growth.

Σε αυτή την εξίσωση έρχονται να προστεθούν τα hedge funds, τα οποία στις 21 και 24 Νοεμβρίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη διήμερη καθαρή αγορά μετοχών από τον περασμένο Μάιο.

Από πλευράς τώρα διαγραμματικής ανάλυσης ο S&P 500 όχι μόνο έχει μαζέψει όλες τις απώλειες που είχε γράψει ακουμπώντας τις 6.500 μονάδες αλλά στις τελευταίες συνεδριάσεις δείχνει τη διάθεση να σπάσει τη βραχυχρόνια καθοδική γραμμή τάσης “W” στις 6.800 μονάδες δηλώνοντας ότι κάπου εδώ τελείωσαν οι καθοδικές βουτηχτές και πάμε πλέον για ένα τέλος της χρονιάς προς το ψυχολογικό όριο των 7.000 μονάδων.

Στην εβδομαδιαία εικόνα του S&P 500, την πιο εντυπωσιακή κίνηση καταγράφει η Broadcom (AVGO) με άνοδο +16,75%, σταθεροποιώντας τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους επωφελούμενους της έκρηξης των AI υποδομών. Ισχυρή είναι και η παρουσία της Meta Platforms (META) που ενισχύεται κατά +10,10%, συνεχίζοντας την ανοδική της τροχιά χάρη στη δυναμική που αποκτούν τα AI προϊόντα και το ad-business. Αμέσως μετά συναντάμε την Alphabet (GOOGL), η οποία ανεβαίνει κατά +8,02%, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτάχυνση στο Gemini 3, στις TPUs και στο Google Cloud αρχίζει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη βραχυπρόθεσμη απόδοση της μετοχής.

Η Amazon (AMZN) ενισχύεται κατά +7,80%, με την επενδυτική κοινότητα να ανταμείβει την επιτάχυνση του AWS και τη βελτίωση των περιθωρίων. Η Tesla (TSLA) με άνοδο +6,92% δείχνει εκ νέου την αντιδραστικότητά της, παραμένοντας από τις πιο επιθετικές μετοχές των mega-caps. Στο τεχνολογικό κομμάτι, η Microsoft (MSFT) καταγράφει κέρδη +2,82%, ενώ η Apple (AAPL) κινείται ανοδικά κατά +4,85%, επιβεβαιώνοντας ότι τα ισχυρά brand ecosystems συνεχίζουν να συγκεντρώνουν επενδυτικά flows.

Από πλευράς chipmakers, η Advanced Micro Devices (AMD) σημειώνει άνοδο +4,18%, επωφελημένη από το rotation που ξαναστρέφει μέρος των κεφαλαίων σε AI-srcated ημιαγωγούς. Στο χώρο της υγείας, η Eli Lilly (LLY) γράφει +3,31%, με τη δυναμική των GLP-1 να συνεχίζει να υπερτερεί του συνόλου της αγοράς. Τέλος, η Netflix (NFLX) κλείνει την εβδομάδα στο +2,33%, διατηρώντας σταθερή την ανοδική της πορεία σε revenue και profitability.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

