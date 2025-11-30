Η-google-μπαίνει-σε-λειτουργία-υπερ-επιτάχυνσης-και-οι-αντίπαλοι-ιδρώνουν

Η Alphabet (GOOG) εισέρχεται σε φάση πραγματικής επιτάχυνσης. Το Gemini 3 λειτουργεί σαν μοχλός αλλαγής μέσα σε ένα AI περιβάλλον που μετακινείται καθημερινά, και το οικοσύστημα γύρω από το brand Google αρχίζει να αποκτά ξανά την πυκνότητα που είχε στην εποχή της πρώτης μεγάλης τεχνολογικής διεύρυνσης. Με ιστορική τεχνογνωσία δύο δεκαετιών και ένα τεράστιο portfolio σε AI-first υπηρεσίες, η Alphabet περνά σε τροχιά όπου η στρατηγική της διαμορφώνει νέα benchmarks.

Η κεφαλαιοποίηση των 3,86 τρισ. δολαρίων λειτουργεί σαν καθρέφτης μιας αγοράς που έχει αντιληφθεί το μέγεθος της μετάβασης. Η απόσταση από τις Apple και Nvidia μικραίνει, όχι επειδή οι άλλοι επιβραδύνουν, αλλά επειδή η Google έχει ξαναβρεί το ρυθμό που της έλειπε τα τελευταία χρόνια.

Στον πυρήνα αυτής της αλλαγής βρίσκονται οι Tensor Processing Units (TPUs). Αυτό που ξεκίνησε ως εσωτερικό εργαλείο για να καλύψει ανάγκες μηχανικής μάθησης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες του AI hardware παγκοσμίως. Η 7η γενιά TPUs, σε συνδυασμό με το software-stack του Gemini 3, δημιουργεί ένα σύστημα όπου το μοντέλο και το hardware δεν λειτουργούν ως ξεχωριστές οντότητες αλλά ως ενιαία πλατφόρμα υπολογιστικής ισχύος.

Το ενδιαφέρον είναι πως πλέον μεγάλοι παίκτες — Meta, Apple, Anthropic — επιλέγουν TPUs για απαιτητικά workloads. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, η Google ανοίγει ρήγμα σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα θεωρούσε τη Nvidia μοναδική λύση. Αν το TPU-ecosystem συνεχίσει να τραβάει πελάτες, το μοίρασμα της πίτας αλλάζει ριζικά.

Η μετοχή αντικατοπτρίζει αυτή την αναδιάταξη δυνάμεων. Στο διεβδομαδιαίο chart, το GOOG έχει διαλύσει την πολυετή αντίσταση στα 208 δολάρια και ήδη βλέπει ορίζοντα που ακουμπά την περιοχή των 350 δολαρίων. Η άνοδος +64% μέσα σε 4 μήνες αποτελεί μια συμπύκνωση προσδοκιών γύρω από τη νέα αρχιτεκτονική ισχύος που χτίζεται.

Παράλληλα, οι τελευταίες ανακοινώσεις δυναμώνουν το momentum:

• το ενισχυμένο Gemini 3 Ultra χρησιμοποιείται ήδη σε enterprise clients,

• η Google Cloud αύξησε τα AI-srcated bookings στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021,

• και οι εσωτερικές δοκιμές δείχνουν βελτιώσεις latency που την τοποθετούν ξανά στον δρόμο για AI-services σε πραγματική κλίμακα.

Βέβαια, η επόμενη φάση δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η ανάπτυξη hardware σε τόσο υψηλό επίπεδο απαιτεί τεράστια κεφάλαια και σταθερή ζήτηση από πελάτες που θέλουν να απεξαρτηθούν από GPUs — κάτι που πρέπει να αποδειχθεί σε βάθος χρόνου. Επίσης, το παιχνίδι της AI ισχύος γίνεται πλέον σε παγκόσμιο regulatory πλαίσιο, όπου κάθε καθυστέρηση μπορεί να μεταβάλει την καμπύλη υιοθέτησης.

Παρόλα αυτά, το momentum είναι ορατό. Η Alphabet έχει μπει σε κύκλο όπου το τρίπτυχο TPU hardware — Gemini models — Google Cloud αρχίζει να λειτουργεί ως ενιαία μηχανή παραγωγής κλίμακας. Αν αυτό συνεχιστεί, το μερίδιο της στο AI computing layer μπορεί να αυξηθεί σημαντικά — και το narrative γύρω από το ποιος ηγείται στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης να ξαναγραφτεί.

Σύφωνα δε με την αντιπαράθεση των τελευταίων 4 μηνών η Alphabet (GOOGL) κυριολεκτικά σέρνει το κάρο της τεχνολογικής αγοράς, καθώς καταγράφει την ισχυρότερη απόδοση της περιόδου με άνοδο +64,16%. Ακολουθούν η Tesla (TSLA) με +39,10%, η Apple (AAPL) με +37,13%, η Broadcom (BROA) με +34,32%, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) με +22,12%, η Amazon (AMZN) με +10,19%, ο δείκτης S&P 500 με +7,97%, η Palantir (PLTR) με +4,85%, ενώ η Nvidia (NVDA) βρίσκεται στο –1,67%, η Microsoft (MSFT) στο –8,15% και η Meta Platforms (META) στο –16,54%.

Η Alphabet όχι μόνο ξεπερνά όλες τις mega-caps, αλλά κινείται περίπου οκτώ φορές καλύτερα από τον S&P 500 και πολλαπλάσια σε σχέση με εταιρείες που θεωρούνται «καθαρόαιμο AI play». Η αντίθεση με Nvidia, Microsoft και Meta είναι χαρακτηριστική και αναδεικνύει ότι η αγορά βλέπει στη Google ένα νέο επιθετικό αφήγημα που μόλις έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

