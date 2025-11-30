Κίνα:-Βελτίωση-της-βιομηχανικής-παραγωγής-αλλά-η-συρρίκνωση-παραμένει

Για όγδοο συνεχόμενο μήνα ο δείκτης PMI αν και οριακά, παραμένει κάτω από το όριο της ανάπτυξης.

Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας βελτιώθηκε αλλά παρέμεινε σε συρρίκνωση τον Νοέμβριο, παρατείνοντας το σερί πτώσεων σε επίπεδο ρεκόρ, καθώς η οικονομική επιβράδυνση της χώρας βαθαίνει.

Ο επίσημος δείκτης προμηθειών στη μεταποίηση (PMI) διαμορφώθηκε στο 49,2, παραμένοντας κάτω από το όριο του 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Η μεσοσταθμιστική εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του - ήταν 49,4.

Ο μη μεταποιητικός δείκτης δραστηριότητας στους τομείς των κατασκευών και των υπηρεσιών έφτασε το 49,5, μετά την άνοδο στο 50,1 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας. Πρόκειται για την πρώτη συρρίκνωση του δείκτη εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, λόγω της αδυναμίας στους τομείς των ακινήτων και των υπηρεσιών κατοικίας.

Οι ενδείξεις αυτές προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου τον Νοέμβριο, μετά από μήνες παγκόσμιων εμπορικών αναταράξεων και μια άνευ προηγουμένου πτώση των επενδύσεων. Μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο, η βιομηχανική παραγωγή είχε τη μικρότερη αύξηση από την αρχή του έτους, ενώ οι εξαγωγές συρρικνώθηκαν απροσδόκητα, καθώς η παγκόσμια ζήτηση δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τη μεγάλη μείωση των αποστολών προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι εντάσεις με τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί μετά από μια προσωρινή εκεχειρία τον περασμένο μήνα, έπειτα από συνάντηση στη Νότια Κορέα μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Σημαντικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικά με τις κινεζικές αποστολές σπανίων γαιών, βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της συμφωνίας.

Ωστόσο, μία διπλωματική διένεξη με την Ιαπωνία τις τελευταίες εβδομάδες έχει προσθέσει νέα αβεβαιότητα στο εμπόριο, καθώς η Κίνα εξετάζει οικονομικά αντίμετρα. Πέρα από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, η αδύναμη εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στις προοπτικές των κινεζικών εργοστασίων. Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε για πέμπτο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο, το μεγαλύτερο τέτοιο σερί από τότε που η χώρα έκλεισε τα καταστήματα λόγω της πανδημίας Covid πριν από περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Η πρόσφατη καθοδική πορεία της οικονομίας δεν σημαίνει ότι βρίσκονται στο τραπέζι πρόσθετα μέτρα τόνωσης. Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν βιάζονται να δράσουν τώρα που ο ετήσιος στόχος ανάπτυξης περίπου 5% για φέτος φαίνεται να είναι εφικτός.

Η Κίνα έχει ήδη διοχετεύσει πρόσθετα μέτρα στήριξης αξίας 1 τρισεκατομμυρίου γουάν (141 δισεκατομμύρια δολάρια) από τα τέλη Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αδιάθετου ορίου έκδοσης ομολόγων για τις επαρχίες, ώστε να αυξήσουν τις επενδύσεις και να αποπληρώσουν οφειλές προς εταιρείες, καθώς και νέας χρηματοδότησης προς τις τράπεζες για την ενίσχυση των επενδύσεων.

Κοιτάζοντας την επόμενη πενταετία, το Πεκίνο έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να διατηρήσει την τεχνολογία και τη μεταποίηση ως τις κορυφαίες προτεραιότητες, ακόμη κι αν έχει δεσμευτεί να αυξήσει «σημαντικά» το μερίδιο της κατανάλωσης στην οικονομία του. Οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν σχεδόν στο ένα τρίτο της ανάπτυξης της Κίνας φέτος.

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνθηκε το προηγούμενο τρίμηνο στον πιο αργό ρυθμό εδώ και έναν χρόνο. Οι αναλυτές βλέπουν περαιτέρω επιβράδυνση, προβλέποντας την ασθενέστερη επίδοση το τρέχον τρίμηνο από τους τελευταίους τρεις μήνες του 2022, όταν η χώρα πλησίαζε στο τέλος των lockdowns της πολιτικής «μηδενικού Covid».