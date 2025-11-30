Καζακστάν:-Καλεί-το-Κίεβο-να-σταματήσει-τις-επιθέσεις-στον-τερματικό-σταθμό-της-cpc-στη-Μαύρη-Θάλασσα

Μέτοχοι του κονσόρτσιουμ που κονσόρτσιουμ που διαχειρίζεται πάνω από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, είναι Ρωσία, ΗΠΑ και Καζακστάν.

Η Καζακστάν κάλεσε την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στον τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας του αγωγού του κονσόρτσιουμ της Κασπίας (CPC), που διαχειρίζεται πάνω από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, μετά από μια μεγάλη επίθεση με drone που ανέστειλε τις εξαγωγές και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές φόρτωσης.

Το CPC, που περιλαμβάνει μετόχους από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ανέστειλε τις λειτουργίες του αφού μια πρόσδεση στον ρωσικό τερματικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα υπέστη σημαντική ζημιά από επίθεση ουκρανικού ναυτικού drone.

Η Ουκρανία φέτος εξαπέλυσε κύματα επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τερματικούς σταθμούς αργού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει μία από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων για την ρωσική πολεμική οικονομία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν δήλωσε ότι τα τελευταία χτυπήματα με drone αποτελούν την τρίτη σειρά επιθέσεων, σε αυτό που χαρακτήρισε «μια αποκλειστικά πολιτική εγκατάσταση, της λειτουργίας της οποίας προστατεύουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου».