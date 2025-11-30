Μπάρακ:-Η-κυβέρνηση-Τραμπ-θέλει-να-λειτουργήσει-ως-γέφυρα-στις-ελληνοτουρκικές-σχέσεις

Την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να λειτουργήσει ως γέφυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μεταφέρει μέσω της συνέντευξής του στην Καθημερινή ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Η συνομιλία έγινε στο περιθώριο της επίσκεψης Μπάρακ στο Φανάρι όπου βρέθηκε με αφορμή την άφιξη του Παπά Λέοντα για τη Συνοδό της Νίκαιας.

Για πρώτη φορά ο Αμερικάνος διπλωμάτης αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανοίγματος της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Δεν έχει νόημα δυο μεγάλες χώρες, δεμένες η μια με την άλλη, να κρατούν ακόμα έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρονιά πριν» τονίζει.

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε πως «έχουμε μια σπουδαία νέα πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων, ένας νέος τρόπος συνεργασίας είναι αναγκαίος. «Και ελπίζουμε η Αμερική να μπορέσει να αποτελέσει γέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος μας» προσθέτει.

