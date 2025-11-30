Οι-Αμερικανοί-καταναλωτές-ξόδεψαν-το-ποσό-ρεκόρ-των-11,8-δισ.-δολαρίων-για-online-αγορές-την-black-friday

Παρά την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα που πλανάται πάνω από την φετινή εορταστική περίοδο, οι αγοραστές στις ΗΠΑ συμμετείχαν σε μεγάλο αριθμό για τη Black Friday — ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια τόσο σε καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe Analytics, οι Αμερικανοί κατέγραψαν νέο ρεκόρ, δαπανώντας 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο διαδίκτυο, ποσό αυξημένο κατά 9,1% σε σχέση με πέρυσι. Οι ώρες αιχμής σημειώθηκαν από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, όταν κάθε λεπτό πραγματοποιούνταν online αγορές αξίας 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εντυπωσιακές πωλήσεις παρατηρήθηκαν και την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπου οι ηλεκτρονικές αγορές ανήλθαν σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες ήταν οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τα ηλεκτρονικά είδη και οι οικιακές συσκευές, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η διαφήμιση στα social media επηρέασαν καθοριστικά τις επιλογές των καταναλωτών.

Η Adobe Analytics, η οποία παρακολουθεί πάνω από 1 τρισεκατομμύριο επισκέψεις σε ιστότοπους λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, αναμένει ότι οι καταναλωτές θα ξοδέψουν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το Σάββατο και 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια την Κυριακή, σημειώνοντας αύξηση 3,8% και 5,4% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι.

Η κίνηση στα καταστήματα συνεχίζει να μειώνεται

Η εταιρεία λογισμικού Salesforce εκτίμησε ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις της Black Friday ανήλθαν σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και σε 79 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Και η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify δήλωσε ότι οι έμποροί της σημείωσαν ρεκόρ πωλήσεων 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως κατά τη Black Friday.

Στις ώρες αιχμής, οι πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας ξεπέρασαν τα 5,1 εκατομμύρια δολάρια ανά λεπτό, με τα ρούχα και τα καλλυντικά να κυριαρχούν στις προτιμήσεις.

Η Black Friday έχει πλέον αλλάξει χαρακτήρα. Οι σκηνές με τα μεσονύχτια πλήθη έξω από τα εμπορικά κέντρα ανήκουν στο παρελθόν, καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους online, από την άνεση του σπιτιού τους.

Η Cyber Monday, που παραδοσιακά είναι μια μεγάλη μέρα για τις online προσφορές, αναμένεται να είναι και πάλι η μεγαλύτερη μέρα online αγορών της σεζόν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Adobe, με δαπάνες ύψους 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ’ για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα

Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες – Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus – Αρνητική η στάση της Τροχαίας