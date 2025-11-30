Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ – Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ

Σε δημοσκοπικά ποσοστά αρκετά υψηλότερα από τα αποτελέσματα της ευρωκάλπης ωθεί τη Νέα Δημοκρατία η αλλαγή ατζέντας που έφεραν οι ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου, στις αρχές του μήνα: στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα είναι πλέον στο 31% σύμφωνα με τη μέτρηση της Marc που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προηγείται 23,4 μονάδες του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, αφού επιλέγεται από το 31,2% των ερωτηθέντων.

Η αλλαγή κλίματος και ατζέντας είναι εμφανής στη δημοσκόπηση: τόσο η αναγγελία της έναρξης γεωτρήσεων για ελληνικά κοιτάσματα όσο και η ανανέωση της προοπτικής κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, όπως και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από τη χώρα μας ως και την Ουκρανία βρίσκουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που ξεπερνά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες του δείγματος -ηλικιακές, κομματικές, ιδεολογικές- το 50%.

Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία δείχνει να επιστρέφει -κατά πλειοψηφία- στην κοινή λογική: είναι χαρακτηριστικό ότι σε ερώτηση για τα ΕΛ.ΤΑ. ένας στους δύο συμφωνεί να περιοριστεί ο αριθμός των καταστημάτων, αλλά ζητούν να υπάρχει εξυπηρέτηση με άλλον τρόπο για όσους εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Ανάλογο είναι το κλίμα και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σημαντικά -διακομματικά- ποσοστά ψηφοφόρων να μιλούν και για τις ευθύνες των εκάστοτε υπουργών, αλλά και για τις ευθύνες εκείνων που έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραγωγή, είτε φυτική είτε ζωική.

Πάνω κατά 2,7 μονάδες από τις ευρωεκλογές η Ν.Δ.

H Ν.Δ. μετρήθηκε στο 31% στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή 2,7 μονάδες πάνω από τις ευρωεκλογές του 2024, με το ΠΑΣΟΚ σταθερό στο 14%: παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφάνισε μια μικρή άνοδο στην πρόθεση ψήφου και στα ποιοτικά στοιχεία, δεν δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει το κυβερνών κόμμα, όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Marc Θωμάς Γεράκης.

Η μέτρηση της Marc παραπέμπει σε μία οκτακομματική Βουλή, με την Πλεύση Ελευθερίας με 10% στην τρίτη θέση αλλά με συνεχιζόμενη πτωτική πορεία (απώλειες 0,8 της μονάδας σε σχέση με τον Οκτώβριο) και την Ελληνική Λύση με ελαφρά άνοδο να την ακολουθεί με διαφορά 0,3 της μονάδας, πολύ κοντά σε διψήφια ποσοστά.

Η Marc δίνει ανοδικό το ΚΚΕ στο 9%, όπως και τον ΣΥΡΙΖΑ οριακά, στο 7,2% από 7% τον Οκτώβριο. Μικρή πτώση 0,2 της μονάδας, αλλά άνετα εντός Βουλής το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και οριακά το ΜέΡΑ25. Αντίθετα, παρά τη μικρή άνοδο των ποσοστών της η Νίκη μένει στο 2,7%, ενώ αρκετά χαμηλότερα είναι τα νούμερα για το κόμμα Κασσελάκη και τη Νέα Αριστερά.

Υπέρ της σταθερότητας το 44,5%

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση φτάνει στο 32,1%, ενώ στο δίλημμα «σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή», παρότι ένας στους δύο πολίτες θέλει αλλαγή, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 44,5% τάσσεται υπέρ της πρώτης επιλογής, δηλαδή της σταθερότητας, κάτι που αντικειμενικά ευνοεί τη Ν.Δ., ειδικά σε περίπτωση δεύτερων εκλογών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η κατανομή εκείνων που τάσσονται υπέρ της βελτίωσης της κυβερνητικής απόδοσης και της πολιτικής σταθερότητας είναι περίπου ομοιόμορφη τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών (44,8% και 44,3%) όσο και μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών: σύμφωνα με τη μέτρηση, είναι 43% στις ηλικίες από 17 ως 44, ανεβαίνει ελαφρά στο 43,7% στις ηλικίες 45-64 και φτάνει στο 47,6% στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιλογές εκείνων που ψηφίζουν σταθερότητα, στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται το 79,4% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. στις εκλογές του 2023, το 30% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 12,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το 10,9% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.

Την ίδια στιγμή, στην «πίτα» των αναποφάσιστων -που μειώθηκαν κατά 2 μονάδες σε σχέση με την έρευνα του Οκτωβρίου- κυρίαρχο μερίδιο εξακολουθούν να έχουν εκείνοι που αυτοτοποθετούνται στον χώρο της Κεντροδεξιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σημειώνεται ότι από τη μέτρηση της Marc δεν προκύπτει «εκλογική ψυχολογία» στην ελληνική κοινωνία – έχει όμως ενδιαφέρον ότι μέσα σε λιγότερο από 40 ημέρες καταγράφεται άνοδος κατά 1,2 μονάδες του «αναχωρητισμού» των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Η μάχη του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς

Ενδιαφέρον έχει η καμπύλη της απήχησης των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου ανάλογα με την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση: η Ν.Δ. διατηρεί ηγεμονικά ποσοστά μεταξύ εκείνων που αυτοχαρακτηρίζονται «δεξιοί» ή «κεντροδεξιοί», με ποσοστά άνω του 54%, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι μονοψήφια.

Μεγάλη μάχη δίνει η Ν.Δ. και διατηρεί ελαφρό προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ στον χώρο του Κέντρου – ωστόσο η αξιωματική αντιπολίτευση προηγείται καθαρά στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, με δεύτερη την Πλεύση Ελευθερίας και τρίτο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ωστόσο έχει χάσει τον χώρο της Αριστεράς, όπου πλέον κυριαρχεί το ΚΚΕ με 32,3% έναντι 15,9% της Κουμουνδούρου.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν «χωρίς ταύτιση», στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Ν.Δ. με 19%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,9% και έπεται η Πλεύση Ελευθερίας με 9,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει μόλις 6,4%.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Ωστόσο, όπως σημειώνει και ο Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της Marc, στο πολιτικό σκηνικό υπάρχουν «εκκρεμότητες» που έχουν να κάνουν με την προαναγγελία δημιουργίας νέων σχημάτων: στο πλαίσιο αυτό, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 26,1% του δείγματος της Marc δηλώνει ότι θεωρεί τη δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» ευκαιρία για την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς.

Αυτό το ποσοστό περιλαμβάνει το 62,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 -δηλαδή λίγο πάνω από 11 ποσοστιαίες μονάδες του εκλογικού σώματος των τελευταίων εθνικών εκλογών-, κάτι που βάζει αμέσως τον πρώην πρωθυπουργό στην τρίτη ή και στη δεύτερη θέση, αν η απάντηση που δίνουν οι ψηφοφόροι αυτοί εκληφθεί ως δυνητική ψήφος σε ένα «κόμμα Τσίπρα». Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι ανάλογη θέση εκφράζει και το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή γύρω στις 2,5 μονάδες, είναι προφανές ότι διευρύνονται οι προοπτικές ενός «κόμματος Τσίπρα», παρότι είναι σαφές ότι με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα δεν μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Στο σύνολο του δείγματος, το 19,6% καλεί τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να μείνει εκτός πολιτικής και το 13,6% να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, παρότι, όπως φάνηκε με την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, ο ίδιος έχει κόψει τις γέφυρες.

Εχει ενδιαφέρον ότι μεταξύ εκείνων που τον καλούν να κάνει κόμμα είναι το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 24,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι προσδοκούν μέσω μιας τέτοιας κίνησης να μειώσουν τις πιθανότητες εκλογικής κυριαρχίας της Ν.Δ. Σε κάθε περίπτωση, το 14,4% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. στις εκλογές του 2023, δηλαδή γύρω στις 5,5 μονάδες εκείνου του εκλογικού σώματος, είναι υπέρ της δημιουργίας κόμματος Σαμαρά, αλλά το σχετικό ποσοστό πέφτει μόλις στο 4,4% μεταξύ εκείνων που δηλώνουν σήμερα πρόθεση ψήφου στο κυβερνών κόμμα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι την ίδια άποψη έχει ένας στους τρεις ψηφοφόρους του Κυριάκου Βελόπουλου.