ΠΟΕ:-Το-παγκόσμιο-εμπόριο-επιβραδύνθηκε-το-προηγούμενο-τρίμηνο

«Ξεφούσκωσε» η κίνηση από τις μαζικές παραγγελίες που ήθελαν να προλάβουν τους δασμούς Τραμπ. Εμπορική ανάπτυξη μόλις 0,5% βλέπει ο οργανισμός για το 2025.

Το παγκόσμιο εμπόριο επιβραδύνθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η ώθηση που παρατηρήθηκε νωρίτερα φέτος από την πρόωρη τοποθέτηση παραγγελιών ενόψει των δασμών των ΗΠΑ εξασθένησε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ο δείκτης εμπορευμάτων του ΠΟΕ έπεσε σε 101,8 τον Σεπτέμβριο από 102,2 τον Ιούνιο, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη. Η βασική τιμή των 100 υποδηλώνει ανάπτυξη το επόμενο τρίμηνο σε συμφωνία με τις μεσοπρόθεσμες τάσεις.

Τα δεδομένα για τις αεροπορικές μεταφορές και τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων «συνεχίζουν να υποδηλώνουν επέκταση», ακόμη και αν έχουν εξασθενήσει σε σχέση με τον Ιούνιο, «υποδεικνύοντας μια εξομάλυνση στη μεταφορά εμπορευμάτων παγκοσμίως», ανέφερε η έκθεση. Οι δείκτες αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών σύμφωνα με τα στοιχεία σταθεροποιήθηκαν, η γεωργία παρέμεινε σε ύφεση, ενώ οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες σημείωσαν βελτίωση.

«Συνολικά, οι δείκτες δείχνουν σημάδια μετριοπάθειας στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου», ανέφερε ο ΠΟΕ.

Οι δασμοί των ΗΠΑ, 10% ή υψηλότεροι, στις εισαγωγές από τους περισσότερους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους διέκοψαν το διεθνές εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οδηγώντας πολλούς Αμερικανούς εισαγωγείς να τοποθετήσουν παραγγελίες νωρίτερα για να αποφύγουν την καταβολή των δασμών, καθώς και να μετατοπίσουν τη ζήτηση από αγορές όπου οι δασμοί είναι υψηλότεροι.

Για παράδειγμα, οι εισαγωγές αγαθών των ΗΠΑ από την Κίνα μειώθηκαν κατά 22% έως τον Αύγουστο φέτος, αλλά οι φετινές αποστολές από αγορές όπως το Βιετνάμ, η Ινδία, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και η Ταϊβάν αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην Ουάσιγκτον αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη πρόβλεψη του ΠΟΕ, που έγινε στις 7 Οκτωβρίου, η ανάπτυξη του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου φέτος αναμένεται να φτάσει το 2,4%, πιο αργή σε σχέση με το 2,8% που σημειώθηκε το 2024. Οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά προβλέπουν απότομη επιβράδυνση, με ανάπτυξη μόλις 0,5%, ανέφερε ο οργανισμός.